ASSELIN, Marcel



À l'Hôtel-Dieu d'Arthabaska de Victoriaville, le 30 septembre 2020 est décédé à l'âge de 77 ans, Monsieur Marcel Asselin époux de dame Gaétane Lacroix. Il était domicilié à Plessisville et autrefois de La Durantaye. Il était le fils de feu Adélard Asselin et de feu Antoinette Bélanger. Monsieur Marcel Asselin laisse dans le deuil outre son épouse, dame Gaétane Lacroix, ses enfants: Lyne (Raymond Larose), Denis (Isabelle Poiré) et Guy (Marie-Line Gouge); ses petits-enfants: Gabriel, Audrey, Michaël, Mathieu et Mélick. Il était le frère de: Rollande (feu Gérard Mercier), feu Lorraine et Murielle (Laval Labrie). Il était le beau-frère de Diane (Robert Rousseau). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, parents et amis. La famille tient à remercier tout le personnel d'oncologie de l'Hôtel-Dieu d'Arthabaska pour leur soutien et leur empathie. Votre sympathie peut se traduire par un don à la Fondation à Notre Santé de l'Hôpital HDA. Les formulaires seront disponibles à la maison funéraire. La famille recevra les condoléances le lundi 5 octobre 2020 de 19h à 21h et, jour des funérailles, à compter de midi auJacques Couture Inc.1529 des ÉrablesPlessisville, Qc G6L 2C9suivra son service religieux à l'église St-Calixte à 14h. À la suite des normes gouvernementales au sujet du COVID-19, veuillez prendre note que la distanciation sociale de 2 mètres doit être respectée en tout temps. Un maximum de 25 personnes sera respecté à l'intérieur de la maison funéraire et à l'église, 250 personnes sont autorisées. Merci de votre compréhension. Nos plus sincères condoléances aux membres des familles éprouvés par le deuil. La direction des funérailles a été confiée auJacques Couture Inc.