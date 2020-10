CRÉPAULT, Micheline



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 13 septembre 2020, à l'âge de 69 ans, est décédée dame Micheline Crépault, conjointe de monsieur Jean-Marc Sirois. Née à Courville le 7 octobre 1950, elle était la fille de feu dame Cécile Boucher et de feu monsieur Raymond Crépault. Elle demeurait à Château-Richer.Outre son conjoint Jean-Marc, madame laisse dans le deuil ses frères: Steeve (Julie Valcourt), Jacques (Nicole); de la famille Sirois: sa belle-mère Françoise Tremblay (feu Omer Sirois); ses beaux-frères et belles-sœurs: Lise (Jean Maltais), Monique (Bernard Tremblay), Line (Réjean), Johanne (Paul); les enfants de son conjoint : Claude et Nancy, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel de cardiologie de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Les funérailles sont sous la direction de