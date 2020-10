LANGEVIN, Jacques



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 29 septembre 2020, à l'aube de ses 84 ans, est décédé monsieur Jacques Langevin, époux de madame Claire Pouliot. Il était le fils de feu Émile Langevin et de feu Emma Savard. Il demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueillera le lundi 5 octobre de 19h à 21hjour des funérailles de 13h à 14h au centre commémoratifet de là au cimetière paroissial rue Wilbrod-Robert. Monsieur Langevin laisse dans le deuil son épouse madame Claire Pouliot; ses enfants: Marc (Hélène Laplante) et Louise (Louis Crête); ses petits-enfants: Anne-Marie Crête, Alexandre Crête et Vincent Langevin; ses sœurs: Rita (feu Claude Otis) et Marie-Paule (feu Jacques Roger); ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel du CLSC Orléans ainsi qu'à celui de l'Hôtel-Dieu de Québec pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société Parkinson, région de Québec 245 rue Soumande, bureau 218, Québec, Qc G1M 3H6