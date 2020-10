MELOCHE, Lyse



À l'IUCPQ (Hôpital Laval), le 26 septembre 2020, à l'âge de 68 ans, est décédée dame Lyse Meloche, épouse de feu monsieur Paul Cartier, conjointe de Jean-Paul Michaud, fille de feu Bernard Meloche et de feu Denise Lafontaine. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil, outre son conjoint Jean-Paul; ses enfants: Amélie Cartier (Martin Tallard), Sébastien Cartier (Claudia Boulanger) et Julie-Anne Lauzon Meloche (James Olivier); ses petits-enfants adorés: Paul, Thomas, Rose, Béatrice, Laurent, Isabella, Arnaud et Nicolas, sa sœur France Meloche (Bernard Brosseau); ses frères: Jacques Meloche (Hélène Brochu) et André Meloche; toute la famille Cartier, ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel des soins palliatifs de l'IUCPQ pour leur dévouement et le support apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la (Fondation de l'IUCPQ) Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (Hôpital Laval), 2700, Chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (QC), G1V 0B8, tél.: 418-656-4999, fondation-iucpq.org