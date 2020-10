VÉZINA, Micheline



Au CHU - Hôpital St-François d'Assise, le 14 septembre 2020, à l'âge de 83 ans et 4 mois, est décédée madame Micheline Vézina, épouse de monsieur Jacques Morin, fille de feu madame Anita Létourneau et de feu monsieur Alfred Vézina. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil son époux Jacques Morin, son fils Pierre (Nathalie Coulombe), ses petits-enfants: Alexandre et Gabrielle. Elle était la soeur et la belle-soeur de: feu Jacqueline Vézina (feu Urbain Chrétien), feu Jacques Vézina (feu Jeannine Pelletier), feu Cécile (feu Lucien Houde), Roger Morin (feu Huguette Charland), Liliane (Gérald Ménard), Lise Morin. Elle sera aussi regrettée par ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec, Qc Téléphone: 418 682-6387 Site web: www.coeuretavc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.