VÉZINA, Solanges Delisle



À l'hôpital du St-Sacrement, le 30 septembre 2020, à l'âge de 84 ans, est décédée madame Solanges Delisle, épouse de monsieur Benoit Vézina. Elle demeurait à Donnacona, native de Pont-Rouge. Madame Delisle laisse dans le deuil, outre son époux bien-aimé, ses filles: Marie et Julie (François Taddei); son petit-fils adoré Ismael; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Vézina: Raymond (Thérèse Deschênes), soeur Thérèse s.s.c.m, Françoise et Marcel (feu Yolande); ainsi que plusieurs cousins, cousines et ami(e)s. Remerciements au Dre J. Frenette, au personnel du CLSC de Donnacona et de l'hôpital St-Sacrement du département des soins palliatifs pour les bons soins prodigués et leur humanisme.Par la suite, les cendres seront inhumées au cimetière de Pont-Rouge. Vous pouvez exprimer votre sympathie en offrant un don à la Fondation du cancer du sein du Québec, 279, rue Sherbrooke Ouest, Bureau 305, Montréal (Québec) H2X1Y1, sans frais : 1 877 990-7171, https://rubanrose.org/