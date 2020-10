LESSARD, Esther



Au CHSLD Champlain-Chanoine-Audet, le 17 mai 2020, à l'âge de 69 ans, est décédée madame Esther Lessard, épouse de monsieur Thomas O'Connor, fille de feu Gustave Lessard et de feu Élianette Duval. Elle demeurait à Lévis, secteur Pintendre. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Brian (Sylvie Vermette), Jonathan (Marie Jolicoeur) et Joyce (Steve Girard); ses petits-enfants: Raphaël, Nathan et Ellie; ses frères et soeurs: Yvan (Cécile Boulianne), Odilon (Pauline Maheux), Roch (Ginette Turcotte), Bruno, Étienne (Doris Fortier), Julie (feu Sébastien Rancourt) et Martin; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille O'Connor: feu Patrick (Nicole Thériault), Donald (Andréanne Maheux), Angela (Roland Tardif), Maria (Bert Murray), Gérard (Thérèse Drouin), Theresa (feu Gilles Lamirande) et Philip (Pauline Drouin); sa filleule adorée, Josianne Rancourt; ainsi que plusieurs autres neveux, nièces, parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel du CHSLD Champlain-Chanoine-Audet pour tous les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches (https://www.alzheimerchap.qc.ca/pages/ dons-in-memoriam).