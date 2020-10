ROCHETTE, Colette



C'est avec beaucoup de tristesse que nous annonçons le décès de madame Colette Rochette, survenu à Québec le 19 septembre 2020. Elle était la fille de Gemma Roy Métivier et de feu Charles-Auguste Rochette. Elle habitait à Québec.La famille recevra les condoléancesL'inhumation des cendres se fera en toute intimité, en présence de la famille seulement. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Mathieu et Éric Bourget; sa petite-fille Mégane Bourget; son frère Réjean Rochette (Sylvie Turgeon); ses neveux et nièces: Pierre, Myriam et Charles Rochette ainsi que le père de ses enfants: Serge Bourget et la famille Bourget. Outre son père, elle est partie rejoindre son frère André Rochette (Huguette St-Gelais) ainsi que son oncle Alexandre Métivier (Pauline Métivier). Vos témoignages de sympathie peuvent aussi se traduire par un don qu'elle tenait à cœur depuis bien des années soit à la fondation Opération Enfant Soleil, 450 Avenue St-Jean-Baptiste, Québec (QC) G2E 6H5, téléphone : 418 683-2323. https://www.jedonneenligne.org/operationenfantsoleil/?hide_frmlist=1