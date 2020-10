CANTIN, Gisèle



Au centre d'hébergement de Saint-Raymond, le 16 septembre 2020, à l'âge de 90 ans, est décédée dame Gisèle Cantin, épouse de monsieur feu Marius Côte, fille de feu monsieur Georges Cantin et de feu dame Rosalie Voyer. Elle était native de Saint-Raymond.suivi de l'inhumation au cimetière de Saint-Raymond. La direction des funérailles a été confiée à la Coopérative funéraire de la Rive-Nord. Madame Cantin laisse dans le deuil ses enfants : Nicole (René Dufour), Lise, feu Louis-Georges et Jean-François; ses petits-enfants : Patrick Dufour (Mélanie Saindon), Nathalie Dufour (Alexandre Breton) et Audrey Routhier (Mathieu Beaumier); ses arrière-petits-enfants : Rafael, Luka, Joey, Milan et Noah; ses frères et sœurs : feu Georgette (feu Jean-Baptiste Rhéaume), feu Yvette (feu Emmanuel Langevin), feu Roland (Monique Paquet), Madeleine (feu Roland Trudel), Jacqueline (feu Georges-Henri Girard), Claude (Jacqueline Genest), Pierrette et feu Carole; sa tante feu Lucienne Voyer; son beau-frère et ses belles-sœurs de la famille Côte; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins cousines, parents et ami(e)s. La famille désire remercier le centre d'hébergement de Saint-Raymond pour leur dévouement et les bons soins prodigués.