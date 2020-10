MICHAUD, Jeannette Bérubé



Au centre d'hébergement Villa Maria de Saint-Alexandre, le 30 septembre 2020 est décédée à l'âge de 91 ans et 1 mois, Mme Jeannette Bérubé, épouse bien- aimée de feu M. Gérard Michaud. Elle demeurait à Saint-Alexandre depuis quelques mois, mais a toujours vécu à Saint-Pascal.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jocelyne (Mario Laplante), Chantal (Richard Lapierre), Gilles; ses petits-enfants: Nicolas Laplante (Senem Ates), Valérie Laplante (Jonathan Piché), Maxime Lévesque (Kiri Aing); ses arrière-petits-enfants: Jules, Albert et Gaspar Piché, Talia et Félix Laplante ainsi que ses autres parents et ami(e)s. Elle était la belle-sœur de: feu Laura (feu Alphonse Richard), feu Albert (feu Blandine Deschênes), feu Camille (feu Marthe Dancause), feu Thérèse (feu Thomas Rivard), feu Simon (feu Rollande Bélanger), feu Rolande (feu Léonard Beaulieu). Des remerciements chaleureux sont adressés au personnel de la Villa Maria pour les bons soins prodigués. La direction des funérailles a été confiée à la