DUBÉ, Louise



Au CHSLD Champlain des Montagnes, Québec, le 23 septembre 2020, à l'âge de 72 ans, est décédée dame Louise Dubé. Née à Giffard, le 23 février 1948, elle était la fille de feu dame Fernande Turcotte et de feu monsieur Paul Dubé. Elle demeurait à Québec.Les cendres seront déposées par la suite au Cimetière St-Ignace-de-Loyola. Madame laisse dans le deuil ses enfants: Jean-François (Renée Dubois) et Isabelle; ses petits-enfants: Victor et Elliot; son frère et sa belle-sœur: André (Ghislaine Bégin) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle était la sœur de feu Jacques. La famille remercie tout le personnel du CHSLD Champlain des Montagnes pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, Tél. : 418-527-4294, Site : www.societealzheimerdequebec.com. Les funérailles sont sous la direction de