DUBOIS, Jean-Claude



C'est avec tristesse que nous annonçons le décès, le 27 septembre 2020, à l'âge de 89 ans et 4 mois de monsieur Jean-Claude Dubois, conjoint de madame Pauline Juneau. Il était le fils de feu madame Ewilda Cossette et de feu monsieur Henri-J Dubois. Il demeurait à Beaupré.Il est allé rejoindre ses sœurs: feu Émilienne (feu Jean Piché), feu Imelda, feu Laurence (feu Gaston Trépanier) et son frère, feu George (feu Pauline Arvisais), feu Angéla (feu Jean-Jacques Rivard). Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants: Michel (Uschi), Pierre, Louise et Alain (Nathalie); ses petits-enfants: Yanek, Élie, Eugénie, Alexandre, Ève, Étienne, Luce et Willem; sa sœur Irène (Jean-Guy Boulanger), ainsi que plusieurs neveux et nièces. Nous tenons à remercier le personnel de la résidence les Jardins de la Côte et celui de l'unité des soins palliatifs de l'hôpital de Sainte-Anne de Beaupré pour les soins offerts.Les détails seront communiqués dès que possible. Vos témoignages de sympathie, peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital de Sainte-Anne de Beaupré https://www.jedonneenligne.org/fondationhsab/DIM/Il été confié à la