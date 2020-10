SIVRET, Jean-Guy



Au CHSLD de l'Hôpital Général de Québec le 27 septembre 2020, à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur Jean-Guy Sivret. Il était l'époux de madame Diane Demontigny, fils de feu Lucia Lebrasseur et de feu Georges Sivret. Il habitait à Québec.L'inhumation des cendres aura lieu à 10h auOutre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Johanne, Manon (Stéphane Richard) et feu Sonia Sivret; ses deux petites-filles: Stéphanie Konrad (Josiah Konrad) et Carol-Ann Sivret-Dupuis; ainsi que ses cousins, cousines et ses neveux et nièces. Outre ses parents, il est parti rejoindre sa fille, ses frères et sœurs lesquels sont décédés avant lui. La famille tient à adresser des remerciements aux membres du CHSLD de L'Hôpital Général de Québec pour les bons soins donnés particulièrement par son infirmier Moussa Diao. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Société de Parkinson, région de Québec Chaudière-Appalaches, 245 rue Soumande, local 218, Québec, Québec, G1M 3H6, téléphone: (418) 527-0075 https://prqca.ca/faire-un-don/