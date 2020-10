C’est dur, mais il y a de l’espoir

Le Centre Bell est fermé depuis le début de la pandémie de la COVID-19, il y aura bientôt sept mois. Pour une entreprise qui gère une équipe de la Ligue nationale de hockey et qui brasse de grosses affaires dans le domaine du spectacle, c’est très long.

Geoff Molson ne considère pas, toutefois, que la firme qu’il dirige est plus désavantagée que les autres.

« On n’est pas seuls à affronter cet enjeu majeur, prend-il la peine de dire.

« Je n’ai aucun doute qu’on va s’en sortir. Mais pour être difficile, ce l’est assurément. »

Les effets ont été dévastateurs. Des mises à pied ont été effectuées. Toutes les compagnies du Groupe CH ont dû se serrer la ceinture. Les dépenses sont contrôlées rigoureusement.

Nouvelle façon de travailler

On s’accorde pour dire que rien ne sera plus pareil lorsque cette page d’histoire sera tournée.

« Côté affaires, des choses vont changer », croit M. Molson.

« Quand une industrie traverse une période creuse, elle doit s’ajuster. En ce qui me concerne, ma seule expérience du genre avait été le lock-out survenu lors de la saison 2012-2013. Mais on ne parle pas de la même chose cette fois-ci. »

M. Molson peut déjà entrevoir des changements dans le mode d’opération des compagnies.

« On a réalisé qu’on peut travailler de la maison et qu’on peut tenir des réunions virtuelles avec dix personnes qui ne sont pas au même endroit. On peut avoir un lunch avec quelqu’un sans devoir aller à Toronto pour le rencontrer.

« On peut se retrouver avec une structure qui peut être plus efficace. Le mouvement est à l’étude à travers le monde. Les changements ont déjà été mis de l’avant dans certains cas. »

Les opérations hockey ne seront pas touchées

Pour ce qui est des opérations relatives au hockey, le président et chef de direction du Canadien fait savoir qu’il n’y aura pas de changements.

« Le budget salarial accordé à Marc Bergevin sera toujours établi en fonction du plafond salarial », indique M. Molson.

« Je sais que Marc n’a pas atteint la limite au cours des dernières années. Mais c’est parce qu’il avait décidé d’être responsable. Maintenant, il se retrouve dans une position plus attrayante. »

« Il en sera de même pour les salaires des entraîneurs. On n’embauchera pas un coach à un salaire moindre juste pour réaliser des économies. On va toujours favoriser un candidat que l’on croit être le meilleur et qui va nous permettre de gagner, peu importe le prix. »

Le personnel de recruteurs ne sera pas touché non plus.

« C’est grâce à ceux que nous avons en Europe, par exemple, que nous avons pu dénicher de jeunes prometteurs comme Alexander Romanov et Mattias Norlinder », explique M. Molson.

« Je veux tout faire pour gagner, ce qui ne veut pas dire que je vais dépenser pour dépenser. Mais quand Marc me fait part d’une chance qui nous permet d’améliorer l’équipe, je l’appuie à 100 % et il en sera toujours ainsi. »

En meilleure position pour négocier

À cet égard, il sera intéressant de suivre le travail de Bergevin au cours des prochains jours et des prochaines semaines.

Dans sa tournée médiatique cette semaine, le directeur général du Tricolore a déclaré qu’il était prêt à se départir d’un choix de première ronde et d’un jeune joueur s’il pouvait mettre la main sur un attaquant productif.

C’est un signe que la réinitialisation est terminée.

« Nous avons eu beaucoup de choix au repêchage ces dernières années », signale M. Molson.

« Nous retrouvons au sein de notre formation une relève capable de compétitionner au plus haut niveau. Je parle particulièrement de nos jeunes joueurs de centre [Nick Suzuki et Jesperi Kotkaniemi].

« Nous avons un groupe de leaders forts et établis avec Carey Price, Shea Weber, Jeff Petry et Brendan Gallagher. Ben Chiarot s’est ajouté la saison dernière et nous venons de faire l’acquisition de Jake Allen et Joel Edmundson. »

Ce sera pour quand ?

Reste à savoir quand on pourra voir l’édition 2020-2021 du Canadien. En temps normal, la saison aurait pris son envol cette semaine.

« Chose certaine, il faudra être aussi créatifs qu’on l’a été pour la présentation du tournoi de la coupe Stanley », continue M. Molson.

« En plus de trouver une formule, on devra composer avec les règles régissant les frontières. Je rêvais que la saison commence le 1er décembre, mais cette possibilité apparaît moins probable maintenant [Gary Bettman a parlé dernièrement de la fin décembre ou du début janvier].

« De notre côté, on se prépare à toute éventualité. On planifie de commencer en janvier pour une longue saison sans spectateurs. Ça pourrait être aussi une saison qui s’amorcerait sans spectateurs et qui se poursuivrait avec des hausses progressives d’amateurs dans les gradins.

« Le pire scénario serait qu’il ne se passe rien avant le mois de septembre prochain. Ce n’est pas le plus plausible, mais si ça arrive, on sait ce que ça va vouloir dire financièrement. »

Geoff Molson s’attend à une période de festivités au retour

Les abonnés du Canadien lui restent fidèles

Photo d'archives, Martin Chevalier

Les amateurs seront-ils moins enclins à assister à des événements sportifs ou à des spectacles après la pandémie ? Le dollar loisir diminuera-t-il ? Geoff Molson pense que ce sera plutôt le contraire.

« J’ai hâte d’aller au restaurant sans avoir à porter un masque et me laver les mains toutes les cinq minutes et je suis sûr qu’il en est de même pour tout le monde », dit-il.

« Je pense que les gens voudront assister à des matchs du Canadien, pas seulement pour revoir du hockey, mais pour le plaisir de sortir avec des amis.

« On va revoir les amateurs, qu’il s’agisse des jeunes de 18 ans ou des personnes plus âgées qui ont grandi avec le Canadien. Ça va être une période de grandes festivités. »

Réactions positives

M. Molson est fier de dire que les abonnés de saison restent fidèles à l’équipe et qu’ils n’attendent que le moment de

pouvoir retourner au Centre Bell.

« On le voit dans les réactions que l’on reçoit », indique-t-il.

« Ils sont avec nous et comprennent qu’ils n’auront peut-être pas l’occasion d’assister à un match la saison prochaine. Mais ils restent avec nous quand même.

« Je suis très fier de ça. C’est un bon signe. »

Par ailleurs, le Canadien n’a pas demandé à ses abonnés de verser un dépôt ou de payer leurs abonnements.

En temps normal, les revenus provenant de la vente des abonnements de saison doivent être versés au plus tard le 30 juin.

« On ne peut pas demander à nos clients de payer pour quelque chose qui n’est pas certain », fait valoir M. Molson

Sondage positif

Le chef de direction de l’organisation du Canadien et du Groupe CH indique que la Ligue nationale a procédé à un sondage dans tous ses marchés.

« Les résultats sont positifs », dit-il.

« Qu’il s’agisse de hockey, de football, de baseball, de basketball ou de soccer, les gens adorent le sport. Ils savent qu’ils vont avoir mal au cours des 12 à 18 prochains mois.

« Mais le plaisir sera tellement grand quand ça va revenir. Je me base là-dessus pour dire que les choses vont retomber en place quand on en aura terminé avec cette pandémie. »

Le rêve de voir une meilleure équipe...

En plus de l’attrait de pouvoir revoir du hockey au Centre Bell un jour, Geoff Molson pense que les amateurs y seront attirés pour une autre raison.

« Je pense qu’on a assisté au début d’une équipe qui va nous offrir de bonnes performances durant plusieurs années », dit-il en faisant référence à la tenue du Canadien au tournoi de la coupe Stanley dans la bulle à Toronto.

Destiné à rater les séries éliminatoires pour une quatrième fois en cinq ans lors de la suspension des activités en mars dernier, le Tricolore a eu droit à une deuxième chance.

Il a battu les Penguins de Pittsburgh en ronde de qualification avant de s’incliner en première ronde des séries contre les Flyers de Philadelphie.

Perception différente

Certains diront avec raison que le Canadien n’a rien gagné. Mais l’avenir s’annonce quand même mieux qu’en mars dernier.

Même s’il ne faut pas trop s’emballer, les performances de Nick Suzuki et de Jesperi Kotkaniemi ont changé la perception de bien des amateurs envers le Canadien.

« Je dis toujours aux gens avec qui je travaille que le meilleur plan de marketing qu’on peut avoir est la victoire, raconte Geoff Molson.

« On peut développer des plans de mise en marché créatifs qu’on peut exécuter avec perfection. Mais c’est sur la patinoire qu’un plan de marketing se réalise. C’est ce que j’ai hâte de voir. »

Les amateurs ne demanderaient pas mieux. Ils attendent depuis trop longtemps.