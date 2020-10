Coupe méritée

La conquête de la coupe Stanley par le Lightning de Tampa Bay ne s’est pas faite dans les mêmes circonstances que dans les années passées, mais ça n’enlève rien à l’exploit de l’équipe de Jon Cooper.

Je ne suis pas d’accord avec ceux qui minimisent l’exploit du Lightning en raison de la formule particulier des séries 2020. Après tout, dit-on que les Blackhawks de Chicago, qui ont remporté la coupe Stanley en 2013 après le retour du lock-out qui a forcé l’annulation de la moitié de la saison, méritaient moins le trophée?

Le Lightning n’a pas choisi de jouer dans ces circonstances. Évidemment, on se souviendra de 2020 comme de l’année de la pandémie, de celle lors de laquelle les joueurs ont été placés dans une bulle à l’abri de tout contact extérieur afin de terminer la saison et de leur permettre de se battre pour la coupe Stanley.

Justement, Tampa Bay est passé au travers de toutes ces étapes. Il ne faut pas penser que de vivre deux mois dans une bulle, loin de la famille, a été une partie de plaisir pour l’équipe de Jon Cooper. Il est évident qu’il y a eu des prises de bec à l’interne, des petites chicanes ici et là.

Oui, c’était bizarre de voir Gary Bettman remettre la coupe à Steven Stamkos alors qu’il n’y avait personne dans les gradins. C’était différent. Mais le Lightning mérite tout autant cette conquête que tous les champions passés.

SE RELEVER

Il ne faut pas oublier que Tampa Bay a vécu la pire humiliation l’an dernier après avoir terminé la saison régulière avec le plus de victoires dans l’histoire de la LNH avec 62, à égalité avec les Red Wings de Detroit de 1995-1996.

L’équipe était favorite pour remporter les grands honneurs, mais s’était fait montrer la porte de sortie en quatre petits matchs par les Blue Jackets de Columbus dès la première ronde. Ils ont vécu l’agonie de la défaite et le directeur général Julien BriseBois se retrouvait avec plusieurs dossiers chauds sur son bureau. Devait-il congédier Jon Cooper?

L’alignement qu’il avait entre les mains pouvait-il gagner ou devait-il échanger certains vétérans?

Au bout du compte, le Québécois n’a pas paniqué et il a choisi l’option de la patience. Lors de la date limite des transactions, on l’a critiqué pour avoir obtenu les services des joueurs de soutien Barclay Goodrow et Blake Coleman à fort prix. Maintenant, plus personne ne peut le critiquer.

L’APPORT DU QUÉBEC

Ce qui est encore plus satisfaisant dans la victoire du Lightning, c’est la quantité de Québécois et de produits de la LHJMQ qui sont dans l’organisation.

Évidemment, sur la patinoire, l’équipe comptait sur Yanni Gourde, Cédric Paquette, Alex Killorn et Mathieu Joseph, mais aussi sur Ondrej Palat et Nikita Kucherov, qui ont évolué dans le circuit Courteau. Sans compter le recruteur amateur Michel Boucher, le directeur du développement des joueurs de l’équipe Jean-Philippe Côté ainsi que Mathieu Darche, qui en était à sa première année en tant que directeur des opérations hockey de l’équipe.