DROLET, Jean-Paul



Le 24 septembre 2020, à l'âge de 80 ans, est décédé monsieur Jean-Paul Drolet, conjoint de madame Huguette Bussières, fils de feu monsieur Léopold Drolet et de feu madame Marie-Blanche Lessard. Il demeurait à Québec.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants: Martine (Marc Richard), Christian, Manon et Nicolas (Alexandra Proulx); ses petits-enfants: Amely Labelle, Jeanne Duchesne, Samuel Drolet et Olivier Drolet. Il laisse également dans le deuil son frère Robert (Huguette Jenkins); ses sœurs: Pauline, Pierrette (Marcel Coulombe), Raymonde (Jacques Fournier), Denise, Nicole (Roger Quesnel) et Jocelyne (Gilles Arsenault) ainsi que Claire Drolet (Benoît Poulin) sa filleule et plusieurs neveux, nièces ainsi que plusieurs autres parents et de nombreux ami(e)s.