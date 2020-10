Deux vins de Bierzo pour découvrir le mencia

De réputation modeste il y a une vingtaine d’années, le mencia a aujourd’hui le «vin» dans les voiles!

On retrouve ce cépage surtout en Espagne, dans la province de Léon, plus précisément dans l’appellation Bierzo où il compte pour près de 75% de la production. Malgré la chaleur continentale, la région profite, comme sa voisine, la Galice située au nord, de la fraîcheur et de l’humidité de l’Atlantique. Si vous ajoutez des élévations entre 450 et 1000 mètres, des coteaux pentus et, surtout, le savoir-faire de vignerons attentionnés, vous pouvez en tirer des vins impressionnants. Ce sont habituellement des rouges puissants tant au nez qu’en bouche, mais les meilleurs peuvent être d’une élégance certaine et d’une étonnante buvabilité. Ce sont également des vins qui peuvent se bonifier durant de longues années. En voici deux très bons à découvrir.

Buvez moins. Buvez mieux.

Mengoba, Brezo 2018, Bierzo, Espagne

17,80$ - Code SAQ 14426897 – 13% - 1,5 g/L

Sans doute la meilleure façon de s’initier au mencia. Une cuvée élaborée par Grégory Pérez, un des meilleurs producteurs de l’appellation Bierzo. La SAQ indique 100% de mencia, mais selon le site du producteur, on retrouve un peu d’alicante bouschet (un autre cépage à découvrir !). Dans les deux cas, il est question de vieilles vignes de plus d’une cinquantaine d’années cultivées à plus de 500 m d’altitude. On devine un vin ample et fruité aux notes de myrtille, de lavande et de fumée. Très digeste, il est préférable de le servir légèrement rafraîchit (autour de 15-16°C) après un passage en carafe.

★★★ - $$

César Márquez Pérez, Parajes 2018, Bierzo, Espagne

28,80$ - Code SAQ 14536797 – 13% - 1,4 g/L

César est le neveu de Raul Pérez, figure de proue du renouveau de l’appellation. Après avoir longtemps travaillé avec son oncle, César lance sa propre affaire. Cette cuvée Parajes provient de 9 parcelles différentes situées autour du village de Bierzo. Sans être plus complexe que le précédent, on sent le vin plus travaillé avec des traces de bois plus senties, un fruité plus charnu et des tanins plus granuleux. L’ensemble demeure frais et digeste. Il devrait gagner en définition avec 2 ou 3 ans de cave.

★★★ 1⁄2 - $$$

Légende

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel