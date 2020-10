MONTREUIL, Gaston



À l'Hôpital Général de Québec, le 25 septembre 2020, à l'âge de 97 ans, est décédé monsieur Gaston Montreuil, de l'Ancienne-Lorette. Il était le fils de feu monsieur Napoléon Montreuil et de feu madame Zélia Amyot.et de là au cimetière paroissial.Il laisse dans le deuil ses sœurs: Denise (feu Henri Petitclerc), Gisèle (feu Maurice Beaumont) ainsi que ses frères: Jules (Yolande Fiset), Guy (Élizabeth Painchaud), Jean-Marc (Lise Gingras); sa belle-sœur Suzanne Doyon (feu Roland), ainsi que plusieurs neveux et nièces et autres parents et amis. Il fut précédé par ses sœurs: Yvette (Léon Delorme), Sœur Julienne, Thérèse (Clovis Masson) ainsi que par ses frères: Robert, Fernand (Cécile Beaumont), André (Monique Beaumont) et Roland. La famille remercie toutes les personnes qui ont apporté soins et réconfort à Gaston ces dernières années.