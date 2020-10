[EN IMAGES] L’Égypte dévoile 59 sarcophages intacts, affirmant que c’est «un début»

Près d’une soixantaine de sarcophages en parfait état de conservation ont été découverts dans la nécropole de Saqqara, au sud du Caire, où ils avaient été ensevelis il y a plus de 2500 ans, et d’autres puits restent à explorer, ont annoncé samedi des archéologues.

«Il y a près de trois semaines, nous avons trouvé 13 sarcophages scellés et intacts et, la semaine suivante, nous en avons annoncé quatorze supplémentaires», a indiqué Khaled el-Enani, ministre égyptien du Tourisme et des Antiquités.

«Nous annonçons aujourd’hui que 59 sarcophages ont été retirés du puits», a-t-il révélé sur les lieux de la découverte réalisée à proximité de la célèbre pyramide à degrés de Djéser, laquelle a été construite il y a 4700 ans et qui est la première de l’ère pharaonique.

AFP

Et, selon lui, ce n’est qu’un début, car il reste «un nombre inconnu de sarcophages» dans d’autres puits.

«Ce n’est pas la fin de la découverte, je considère que c’est le début d’une grande découverte», a-t-il lancé, précisant que les sarcophages de bois dataient probablement de la 26e dynastie de l’Égypte ancienne, autour des VIe et VIIe siècles av. J.-C.

AFP

Les sarcophages, couverts de dessins complexes aux couleurs vives et de hiéroglyphes, doivent être transportés au Grand Egyptian Museum (GEM), dont l’inauguration prévue à la fin 2020 a été reportée à l’année suivante.

Le site de Saqqara, qui se trouve à 25 km au sud des pyramides du plateau de Gizeh, abrite la nécropole de la capitale de l’Égypte ancienne Memphis. Il est classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.

AFP

AFP

C’est la première découverte depuis que la pandémie du nouveau coronavirus a atteint l’Égypte, entraînant la fermeture des musées et des sites archéologiques pendant trois mois.

AFP

Les fouilles menées à Saqqara ont mis au jour ces dernières années des trésors archéologiques ainsi que de nombreux animaux momifiés (serpents, oiseaux, scarabées, etc.).

L’Égypte espère que toutes ces trouvailles et son nouveau musée vont redynamiser le tourisme mis à mal par l’instabilité politique et les attentats après la révolution de 2011 ayant chassé Hosni Moubarak du pouvoir, et par la pandémie.