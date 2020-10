Entre deux univers

Dans quelques jours, on pourra découvrir Nathan au pays des pirates, le tout premier livre jeunesse de la chanteuse et réalisatrice Anik Jean. D’ici là, on peut aussi en profiter pour découvrir ses livres préférés.

De tous les livres que vous avez lus durant votre jeunesse, quel a été votre grand favori ?

Le Petit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry. Mon père, qui était pilote, m’a raconté l’histoire, alors je l’ai lu très jeune. Je l’ai lu aussi à mon fils Nathan.

Pour les jeunes enfants, quelle serait aujourd’hui votre liste d’incontournables ?

Les livres de la collection La grande imagerie (aux Éditions Fleurus), dont Les monstres ou L’homme. Avec leurs belles illustrations et leurs descriptions, ils sont très intéressants pour l’apprentissage chez les enfants.

Les livres de la collection Le loup (aux Éditions Auzou). Nathan et moi, on trouvait ce loup bien amusant !

Le premier volume de Mes contes préférés (aux Éditions Phidal), dans lequel il y a entre autres Hansel et Gretel, Boucles d’or, Le petit chaperon rouge et Tom Pouce. Nathan adorait que je lui lise des contes le soir, il adorait ce livre.

Et du côté des romans pour adultes, quels titres se glisseraient tout de suite dans cette liste ?

Hell.com de Patrick Sénécal. Je suis une grande admiratrice de Patrick Senécal et Hell.com est le thriller psychologique québécois que je préfère.

Into the wild de Jon Krakauer. C’est la véritable histoire de Chris McCandless, qui a laissé la vie en société pour aller vivre dans la forêt en Alaska... où il a été retrouvé mort.

Soie d’Alessandro Baricco. Une belle histoire d’amours impossibles.

Illusions : le messie récalcitrant de Richard Bach. Mon papa m’a fait lire ce livre, et par la suite j’ai moi aussi eu le goût de devenir pilote !

Au cours de ces derniers mois, quels ont été vos principaux coups de cœur ?

Ce ne sont pas des nouveautés, mais des livres de Nathan que j’ai lus ! Il y a Le bon gros géant de Roald Dahl, une superbe histoire touchante. Il y a aussi 10 000 zombies d’Alexander Cox et David Hartman. Un livre très cool où on peut créer nos propres histoires de zombie.

Est-ce qu’il y a un livre dont vous pouvez difficilement vous passer ?

La prophétie des Andes de James Redfield. C’est un livre que j’ai lu à plusieurs reprises, et je l’adore. Il arrive toujours un moment dans ma vie où j’ai besoin de le lire. Ce livre-là me calme, me fait rentrer dans un monde, me fait voyager. Il explique qu’il n’y a pas de coïncidences dans la vie, que notre chemin est déjà tracé, et ça prête à réfléchir.

Et quel est celui que vous avez jusqu’à maintenant prêté le plus souvent ?

Un livre sur la grossesse, Attendre un enfant de Maggie Blott. En fait, je l’ai acheté à toutes mes amies qui allaient avoir un premier enfant. Ce livre a été ma bible quand j’étais enceinte. Il a répondu à beaucoup de mes questions et il m’a énormément appris sur la grossesse, parce qu’il explique tout ce qui va se passer pendant ces neuf mois.

Vous pouvez nous parler du tout dernier livre que vous avez lu ?

Ceux de là-bas de Patrick Senécal, une histoire qui traite de la mort, que j’ai adorée. J’ai une relation particulière avec la mort et Patrick Senécal, qui est un de mes amis, me disait que c’était la chose qui l’effrayait le plus. Alors j’ai trouvé très intéressante la façon dont il en parlait dans ce livre.

Sur votre table de chevet, que peut-on voir en ce moment ?

L’institut de Stephen King, que je viens tout juste de commencer à lire. Comme je suis une grande admiratrice de thrillers psychologiques, mon mari me l’a offert.