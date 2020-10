Jeux vidéo: devenez président des États-Unis!

À un mois des élections américaines, saurez-vous devenir le nouveau locataire de la Maison-Blanche... tout à fait virtuellement? À vos claviers!

La campagne électorale bat son plein chez nos voisins du Sud, où Donald Trump affronte Joe Biden et sa colistière, Kamala Harris. Sur un écran près de chez vous, il est possible de se transformer en as de la politique afin de se hisser à la fonction suprême. Prêts?

Les débuts

Le premier jeu vidéo électoral date de... 1981 (l’élection que Ronald Reagan remporta haut la main face à Jimmy Carter). Intitulé President Elect, (titre donné à l’élu en novembre avant son arrivée à la Maison-Blanche en janvier), le jeu sort tout d’abord sur... Apple II (!) avant d’être adapté en 1984 pour le... Commodore 64. Avouez que tout cela ne nous rajeunit pas!

Extrêmement complet, bien que visuellement totalement dépassé, President Elect (offert via émulateur ici) simule les neuf dernières semaines avant l’élection. Le joueur, qui peut choisir n’importe quelle campagne de 1960 à 1984, devient le directeur de campagne du candidat de son choix et peut même en créer un fictif. Le jeu se déroule alors en neuf tours lors desquels les décisions prises auront une influence directe sur le scrutin.

Interrogé sur le sujet en 2015 par le New Yorker, Nelson Hernandez, le créateur de President Elect – qui a d’ailleurs refusé l’emploi qui lui était offert par le président de la toute nouvelle compagnie E.A. Games parce qu’il était dans l’armée à ce moment-là – constate que le jeu «était très primitif, mais, à l’époque, le degré de prédiction semblait miraculeux», car le titre a toujours prévu la victoire de Ronald Reagan!

Suite au succès de President Elect et de sa suite, sortie en 1987, les simulations gouvernementales, dont les jeux électoraux, deviennent un genre à part entière, certains reflétant même l’actualité du moment. Dans Crisis in the Kremlin (offert chez Steam pour Windows, Mac et Linux), par exemple, le joueur incarne le Secrétaire général de l’URSS en choisissant Mikhaïl Gorbatchev, Boris Eltsine ou Egor Ligatchev, et doit parvenir à gérer le pays avec succès.

En parallèle, les jeux électoraux qui se concentrent sur la course à la Maison-Blanche ont d’abord pour objectif de montrer au public le fonctionnement du processus démocratique, le divertissement n’étant pas l'aspect principal. C’est ainsi que des titres comme On the Campaign Trail, développé par l’Université de Kent State, ou Power Politics, créé par Randy Chase, développeur chez E.A., Exient, MobyGames, etc., détaillent les rouages d’une campagne.

Et aujourd’hui

Avance rapide à 2020, où les élections présidentielles américaines approchent à grands pas. The Political Machine 2020 (offert chez Steam pour Windows et Mac) permet de choisir l’un des candidats actuels (et même d’autres) ou d’en créer un de toutes pièces. Il faut manœuvrer à travers les sujets chauds dans chacun des États américains afin de remporter la majorité des 270 grands électeurs.

Avec ses fiches signalétiques des candidats, qui incluent leurs qualités ainsi que les fonds dont ils disposent, ses cartes et ses sondages, le tout culminant lors de la soirée électorale, President Election Game (offert chez 270Soft, ici, pour Windows et Mac) est une impressionnante simulation stratégique qui permet de mesurer toute la complexité du processus électoral.

Yang2020 Path to Presidency (offert chez Steam pour Windows, Mac et Linux) ressemble à un dessin animé avec son visuel coloré. Sans aucune prétention, mais avec beaucoup d’humour, ce titre se veut un jeu de combat à la Street Fighter... mais dans le Bureau ovale. Le mode «histoire» est sympathique, les échauffourées amusantes et le tout demeure léger.

Plus sérieux, Win the White House (offert gratuitement ici, offert également pour Android et Apple) s’adresse aux enfants du primaire au secondaire, ce qui est parfait pour ceux qui ne connaissent pas les rouages politiques américains. Ana, la directrice de campagne, est là pour guider le candidat, c'est-à-dire le joueur, qui demeure libre de suivre ses conseils ou non, et ce, dès le débat aux primaires.

Dans American Election (offert gratuitement ici), nous sommes en 2016. Le joueur se transforme en Abigail Thoreau, employée de la campagne «Undonald Not-trump». Lesbienne, fille d’une immigrante et d’un raciste, elle est suivie. Jeu basé sur du texte qu’il faut cliquer accompagné d’une musique qui hante et d’un visuel à la fois réaliste et dépaysant, ce titre est, certes, une œuvre de fiction, mais surtout une œuvre d’art.

La perte de temps utile de la semaine

Sur le ton de l’ironie mordante, Everyday Arcade propose toute une kyrielle de mini-jeux à saveur électorale. The Voter Suppression Trail, un «newsgame» proposé en partenariat avec le New York Times, vise à conscientiser les électeurs aux mesures prises actuellement pour restreindre l’exercice du droit de vote de certaines minorités. Thoughts and Prayers: The Game se concentre sur la fin de la violence générée par les armes à feu en utilisant le pouvoir des pensées et des prières. Et dans Science Fighter, le joueur devient un élu qui doit tuer des scientifiques pour amasser des fonds!