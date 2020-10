Les ventes s’activent à la Librairie du Portage

Valérie Lavoie sent une augmentation des ventes dans sa librairie. Une hausse qui pourrait être liée aux nouvelles directives gouvernementales, mais aussi en raison de la période de Noël.

« La rentrée scolaire et les semaines qui suivent, jusqu’à Noël, sont une grosse période pour nous. On sent que les gens semblent vouloir s’y prendre d’avance et éviter la cohue du temps des Fêtes », a lancé la propriétaire de la Librairie du Portage à Rivière-du-Loup.

Valérie Lavoie était bien installée à Québec et elle gagnait sa vie dans le monde des ventes et du marketing avant d’acheter, il y a cinq ans, la Librairie du Portage et retourner vivre dans sa région natale.

« C’était ma crise de la quarantaine. J’ai toujours voulu être entrepreneure. Je cherchais une entreprise à Québec, mais ça ne fonctionnait pas. Je me demandais si je ne retournerais pas à Rivière-du-Loup. J’ai appris que cette librairie était à vendre et je me suis sentie interpellée. Les planètes se sont alignées », a-t-elle raconté, lors d’un entretien.

Les négociations ont débuté et six mois plus tard elle déménageait. Et cette femme, qui a toujours aimé les livres et la lecture, devenait propriétaire de cette librairie située dans le centre commercial Rivière-du-Loup.

Valérie Lavoie a constaté que les clients consomment d’une autre façon depuis la réouverture de la librairie au début de l’été.

« Les factures sont plus élevées et il y a moins de bouquinage dans la librairie. Les gens savent ce qu’ils veulent, ils l’achètent et ils partent », a-t-elle fait remarquer.

Sur un pied d’alerte

La littérature jeunesse, la littérature et les nouveautés fonctionnent très bien en ce moment.

« Ça joue du coude dans les nouveautés », a imagé la libraire-propriétaire.

Valérie Lavoie avoue surveiller de près ce qui se passe en ce moment. Elle et son équipe sont sur un pied d’alerte tous les jours. La propriétaire est incapable de dire si le fait d’avoir passé à travers une première période de fermeture apporte un sentiment de sécurité pour la suite des choses et ses incertitudes.

« Je ne sais pas si ça sécurise ou si ça insécurise. Est-ce que cette période de l’année où l’on fait nos plus gros revenus va être touchée ? Est-ce qu’on va rester ouvert ? Je ne sais pas si c’est mieux de savoir ou ne pas savoir », a-t-elle laissé tomber.

Les suggestions de Valérie

LE SOMMEIL DES LOUTRES

Marie-Christine Chartier

2020

À LA PLAQUE

Ricardo

2020

LA VIE N’EST PAS UNE COURSE

Léa Stréliski

2019

LA MESURE DE MES FORCES

Jackie Kai Ellis

2019

DEVENIR

Michelle Obama

2018

Photo courtoisie

► On peut se procurer des livres dans les libraires indépendantes via le site leslibraires.ca.