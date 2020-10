Nathalie Roy oublie la grippe espagnole

Débusquer les fausses nouvelles, vérifier les déclarations des politiciens, trouver les vrais chiffres : les recherchistes de notre Bureau d’enquête, basées à Montréal, Québec et Ottawa, se spécialisent dans l’art de rétablir les faits. Chaque samedi, elles vous présentent leurs trouvailles pour vous permettre d’y voir plus clair dans l’actualité de la semaine.

L'ÉNONCÉ

La ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, a fait une drôle d’affirmation cette semaine à l’Assemblée nationale. « Nous gérons une pandémie. Ceci n’a jamais été vu, Madame la Présidente, dans ce Parlement », a-t-elle lancé.

LES FAITS

La ministre a-t-elle oublié la grippe espagnole, qui a fait des milliers de morts au Québec de 1918 à 1920 ? L’Heure juste s’est plongée dans les archives des débats reconstitués de l’Assemblée nationale. On y lit, par exemple, qu’à la fin janvier 1919, le chef de l’opposition Arthur Sauvé demande au premier ministre libéral Lomer Gouin de donner plus de détails sur les diverses mesures prises par le gouvernement pour contrer la seconde vague de grippe espagnole.

Des écoles ont été notamment fermées pour être transformées en hôpitaux de fortune. Plusieurs commerces et théâtres ont été également fermés. M. Sauvé réclame aussi plus de transparence de la part du gouvernement en lui demandant de rendre publiques les correspondances avec le « Bureau d’hygiène provincial ». Fait cocasse, cette semaine, certains partis d’opposition ont demandé que le gouvernement publie les rapports de la Santé publique l’aidant à prendre des décisions sanitaires. Comme quoi, plus ça change, plus c’est pareil !

Le pire chômage du G7

L'ÉNONCÉ

Le député conservateur Pierre Poilievre s’est inquiété mardi du taux de chômage au pays en raison de la pandémie de coronavirus. « Nous détenons actuellement le plus haut taux de chômage des pays du G7. Il est plus élevé que ceux des États-Unis, du Royaume-Uni, de la France, de l’Italie, du Japon et de l’Allemagne », a-t-il affirmé à la Chambre des communes.

LES FAITS

M. Poilievre a raison. Le Canada a un taux de chômage plus élevé que les autres pays du G7, selon les plus récentes données disponibles des gouvernements nationaux et de l’Organisation de coopération et de développement économiques.

En août, le pays culminait avec un taux de 10,2 %, comparativement à 8,4 % pour les États-Unis, 9,7 % pour l’Italie, et 3 % pour le Japon.

Après avoir atteint un sommet de 13,7 % en mai, ce taux a tout de même redescendu depuis les derniers mois alors que la diminution des restrictions liées à la COVID-19 et la reprise des activités économiques se sont poursuivies.

– Sarah Daoust-Braun