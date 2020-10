Pierre, Cooper et Charlotte, amis pour toujours

Pierre Marcotte parle d’abondance de ses deux chiens, Cooper et Charlotte, le frère et la sœur, qui sont dans sa vie depuis 10 ans, et ce, malgré le décès de Cooper, au mois de mai dernier, pendant le confinement.

Photo courtoisie

Quelle est la raison qui vous a poussé à avoir ces chiens chez vous ?

Quand j’ai pris ma retraite, j’ai décidé de m’offrir un chien pour me donner un peu de discipline. Je suis un couche-tard et en plus, je m’étais installé une salle de cinéma dans la maison. Avoir un chien oblige à un peu de routine.

Pourquoi avoir choisi ces noms ?

En l’honneur de Gary Cooper, acteur, et Charlotte Brontë, écrivaine.

Comment décrire en quelques phrases la personnalité de vos deux chiens ?

Cooper, c’était lui le boss. Charlotte l’a toujours suivi. Ils étaient en osmose. Deux bons chiens adorables. Impeccables. Pas achalants du tout ! Ils m’écoutent au doigt et à l’œil. Les gens sont parfois surpris de voir comment j’ai réussi à bien élever mes chiens, moi qui suis indiscipliné et un peu anarchiste sur les bords !

Voulez-vous nous parler du décès de Cooper ?

Il faiblissait. Je suis allé chez le vétérinaire. Verdict : il était cardiaque. Il a reçu de la médication pendant 5 mois. Au début, ça allait, mais Cooper n’était plus le même. Éventuellement, il est arrivé à un stade où il ne mangeait plus, restait couché et respirait plus vite. Alors, j’ai pris le rendez-vous pour l’euthanasie... C’était en mai dernier. Le jour même, une heure avant le rendez-vous, Cooper est mort à la maison, tout tranquille sur son coussin, alors que je venais tout juste de lui dire qu’il était un bon chien, mais que je devais le laisser partir...

Est-ce que Charlotte s’ennuie de Cooper ?

Quand Cooper est mort, elle est venue le sentir et elle est partie, tout simplement. Par la suite, elle n’a pas eu de réactions d’ennui. Elle ne l’a pas cherché non plus.

Racontez-nous un fait inusité ou particulier concernant Charlotte.

Charlotte a toujours été avec moi et me suivait partout depuis 10 ans. Plusieurs femmes sont passées dans ma vie, mais Charlotte est toujours restée à mes côtés. Depuis que ma conjointe actuelle est arrivée dans nos vies, Charlotte est toujours avec elle. Elle a choisi sa maîtresse !

Racontez-nous un fait cocasse concernant vos chiens.

J’avais un autobus VR pour aller en Floride. Les chiens haïssaient ça. Cooper se couchait sur le banc et Charlotte restait au sol et tremblait tout le long du voyage. Un jour, Charlotte s’est carrément couchée de tout son long sur le dos de Cooper. Ça semblait calmer Charlotte. Cooper l’a laissé faire tout le long du trajet.

Racontez-nous un de leurs mauvais coups.

Quand ils étaient jeunes, ils se sauvaient. Ils prenaient leur bord du fleuve et s’en allaient jusqu’à St-Irénée. Tout le monde les connaissait ! Ils atterrissaient souvent au même endroit et le propriétaire des lieux me téléphonait pour me dire que mes chiens étaient dans sa cour.

Racontez-moi un beau souvenir.

Il y a un beau grand champ un peu plus haut, près de chez moi à Charlevoix, avec une vue magnifique. Quand je les amenais là en VTT, ils gambadaient. Ensuite, Charlotte l’incitait au jeu. Ils jouaient à se courir après. Charlotte court très vite et Cooper n’était pas capable de l’attraper. Cooper est d’ailleurs enterré dans ce champ, sous un pin que j’ai planté.

À propos de Pierre Marcotte :