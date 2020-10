Prisonnière de son CHSLD

Une femme qui souffre de paralysie cérébrale réclame un transfert de CHSLD vers la région où habitent ses proches.

Hélène Villeneuve n'a que 62 ans, mais elle vit dans un CHSLD parce qu'elle souffre de paralysie cérébrale. Encore l'année dernière, elle était en résidence adaptée, sauf qu'elle a fait une chute au mois de janvier et sa condition physique s’est dégradée. Elle a donc été transférée dans un CHSLD situé à Montréal.

Cependant, tous ses proches vivent dans la région de Granby. Sa proche aidante, sa sœur, vit en fait à Shefford, en Montérégie, à une heure de route de la Métropole. Alors, à chaque fois qu'elle veut aller aider sa sœur, il faut qu'elle prenne une journée complète de son temps pour pouvoir aller discuter avec elle et lui fournir certains soins.

Dans les circonstances, on a promis à madame Villeneuve qu'elle pourrait vivre dans un CHSLD de Granby, sauf qu'à cause de la pandémie, elle ne semble plus être dans les priorités. Son dossier est coincé dans des dédales bureaucratiques.

Sa sœur, Danielle Villeneuve, est découragée. «Elle ne peut même pas sortir de sa chambre. Elle ne peut même pas sortir dehors, aux alentours, avec une préposée, rien. Ils ne laissent sortir personne à Montréal. Elle a toute sa tête, c'est ça qui est plate. Comme elle dit, elle veut voir sa mère avant qu'elle meurt.»

À l'heure actuelle, le CHSLD Louis Riel où vit madame Villeneuve est fermé à toutes visites. Elle ne peut pas sortir non plus. Alors, en plus de se sentir prisonnière de son corps, elle dit être en prison dans le CHSLD. «Elle pourrait sortir si elle était ici à Granby tandis qu’à Montréal, elle est en prison.» affirme Danielle Villeneuve.

TVA Nouvelles a tenté de savoir pourquoi la situation est si compliquée pour la famille. Le CIUSSS du Centre-Sud a renvoyé la balle au CIUSSS de Granby, qui n'a pas retourné nos appels.