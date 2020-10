Toute une vie

Photo courtoisie

Permettez-moi de souhaiter à l’avance un très joyeux anniversaire de naissance à madame Thérèse Morin (photo) de Québec, qui aura 95 ans demain, dimanche.

Native de Lambton, en Estrie (le 4 octobre 1925), Mme Morin a cependant vécu (dès son enfance) à Alma au Lac-Saint-Jean, et ce, pendant 38 ans. Aussi bien dire qu’elle a eu une vie peu commune pour une femme de sa génération, retournant aux études à la mi-quarantaine (après une vie de femme au foyer), pour devenir bibliothécaire, métier qui l’a comblée. Elle a aussi publié deux livres : « Le Quatorze-Loyers » et et « Du Lac au fleuve », qui relatent la vie d’autrefois, et la vie qu’elle a vécue notamment dans l’édifice du Quatorze-Loyers, le premier « bloc-appartements » d’Alma avant d’emménager dans une maison construite par son père pour loger les 12 enfants. Après un séjour dans la région de Montréal, elle s’est installée à Lévis en 1986 avant de traverser le fleuve, en 2017, pour trouver résidence au Domaine de Bordeaux à Québec où elle aime bien se promener dans le parc et jouer aux cartes (Patience). Ses 5 enfants et 6 petits-enfants lui souhaitent une belle journée de fête.

Rendez-vous en 2021

M. Raoul Poirier, natif de Château Richer, a célébré sobrement, COVID-19 oblige, son 99e anniversaire de naissance le 30 septembre dernier à la Résidence de Longpré dans l’arrondissement Beauport à Québec. Ses 8 enfants, tous vivants, qui l’accompagnent sur la photo, prise lors de son 98e anniversaire de naissance, se promettent bien, si la situation le permet en 2021, de fêter en grand le centenaire de l’homme, encore taquin, qui aime rire et chanter, qui a été bûcheron, à Québec et aux États-Unis, avant de travailler pour des entreprises de ciment. Je lui donne rendez-vous dans moins d’un an pour souligner dans cette page ses 100 ans. De gauche à droite sur la photo, rangée avant : Michel, Raoul Poirier, sa seule fille Francine, et Normand. Rangée arrière, de gauche à droite : Marc, Denis, Georges, Jean-Louis et Mario Poirier.

Un bel exemple

Voici Jean-Paul Bélanger (photo) de l’arrondissement Charlesbourg à Québec. M. Bélanger est un fan fini de vélo. À l’âge de 97 ans, il roule encore ses 50 kilomètres trois fois par semaine et parfois même un peu plus sur son vélo « Cannondale » qui n’est pas électrique en passant. On peut le croiser régulièrement sur l’avenue Royale entre Château Richer et Cap- Tourmente. Membre honoraire à vie du Club cycliste Sport-en-Tête, il devra se résigner à ranger sa bécane avec l’arrivée du temps plus frais et de la neige. Un bel exemple pour ceux et celles qui se trouvent des excuses pour ne pas bouger!

Anniversaires

Donald Theetge (photo), copropriétaire du Groupe Theetge (automobiles) et coureur automobile, 54 ans... Réal Perron cofondateur et président de TéléMag Québec... Denis Villeneuve, cinéaste québécois, 53 ans... Michel Beaudoin, PDG de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ), 56 ans... André Robitaille, comédien et animateur radio et télévision, 57 ans... Fred Couples, golfeur professionnel américain, 61 ans... Jean Chouzenoux, retraité de la SAQ, installé sur la Côte d’Azur en France, 65 ans... Chubby Checker, chanteur américain, 79 ans.

Disparus

Le 3 octobre 2019. Roger Taillibert (photo), 93 ans, l’architecte français derrière le stade olympique de Montréal, le Parc des Princes de Paris et le stade Khalifa au Qatar... 2019. John Buchanan, 88 ans, ancien premier ministre (1978-1990) et sénateur de la Nouvelle-Écosse... 2015. Julie Grenier, 37 ans, Chef des communications régionales à Radio-Canada, ex-directrice marketing des Galeries de la Capitale... 2014. Alan Henning, 47 ans, travailleur humanitaire britannique, assassiné par des extrémistes islamistes... 2013. Bill Eppridge, 75 ans, photo-journaliste américain... 2008. Venance Pelletier, 69 ans, directeur du service des loisirs à la Ville de Rivière-du-Loup pendant 30 ans...2007. Pierre Pelletier, 76 ans, l’un des fondateurs de l’agence BCP... 2004. Janet Leigh, 77 ans, actrice américaine (Psycho), chanteuse, danseuse et auteure... 1998. Roddy McDowall, 70 ans, acteur d’origine britannique.