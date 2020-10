Trump hospitalisé, Pompeo va écourter son voyage en Asie

Le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, va écourter son voyage en Asie cette semaine, a annoncé samedi une porte-parole, au moment où le président Donald Trump est hospitalisé pour soigner sa COVID-19.

Le secrétaire d’État sera à Tokyo de dimanche à mardi, où il rencontrera les ministres des Affaires étrangères de l’Australie, de l’Inde et du Japon, mais il n’ira pas en Corée du Sud ni en Mongolie comme c'était initialement prévu pour mercredi et jeudi, selon Morgan Ortagus.

«Le secrétaire Pompeo compte voyager en Asie de nouveau en octobre et œuvrera pour reprogrammer des visites de cette tournée, dans quelques semaines seulement», a-t-elle précisé, sans mentionner la maladie de Donald Trump.

Interrogé vendredi en Croatie par des journalistes qui lui demandaient si le test positif du président allait changer son programme, Mike Pompeo avait répondu qu’il effectuerait comme prévu la semaine prochaine sa tournée asiatique, incluant les étapes en Corée du Sud et en Mongolie.

Il avait précisé n’avoir pas rencontré le président Trump depuis le 15 septembre et la signature à la Maison-Blanche d’accords entre Israël et les Émirats arabes unis, et entre l’État hébreu et Bahreïn.

Le secrétaire d’État avait aussi annoncé avoir été déclaré négatif au coronavirus quelques heures après l’annonce par Donald Trump qu’il avait été lui-même contaminé et se mettait en quarantaine.