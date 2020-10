Un autoportrait fascinant

On connaît ses chansons, mais on n’avait jamais eu la chance de voir les images qu’il a tournées au fil des années avec sa propre caméra.

C’est à partir de ces archives personnelles et inédites de Charles Aznavour que le producteur Marc Di Domenico a réalisé le passionnant documentaire Aznavour, le regard de Charles.

Le film s’ouvre sur une scène où Aznavour, un an avant sa mort, fait découvrir à Marc Di Domenico sa collection secrète de petits films qu’il a tournés entre 1948 et 1982 avec une caméra Paillard 16 mm que lui avait offerte en cadeau Édith Piaf.

Construit de façon chronologique, le film nous fait revivre ces quelque 30 années pendant lesquelles le jeune Aznavour a amorcé sa carrière sur scène et a voyagé aux quatre coins du monde.

Un magnifique texte écrit par Aznavour et narré par l’acteur Romain Duris sert de fil conducteur. Le documentaire est aussi rythmé par des extraits de certaines des chansons les plus connues du célèbre crooner dont Emmenez-moi, La bohème et For me, formidable.

Un an au Québec

Il est fascinant de voir à quel point Aznavour a filmé tout ce qu’il a vécu pendant ces années. De son voyage à New York pour le mariage d’Édith Piaf en 1952 au tournage du film Un taxi pour Tobrouk en 1961, avec Lino Ventura.

Les admirateurs québécois du chanteur seront heureux de découvrir aussi quelques images de son séjour à Montréal au début de sa carrière alors qu’il a traversé l’Atlantique en 1948 pour se produire pendant près d’un an au cabaret Le Faisan Doré.

Deux ans après la mort d’Aznavour, cet autoportrait touchant et fascinant offre un nouveau regard intime et personnel sur ce monument de la chanson française.

À l’affiche dans plusieurs villes en dehors des zones rouges dont Sorel-Tracy, Saint-Hyacinthe et Sainte-Adèle.

► Aznavour, le regard de Charles

★★★

Un film de Marc Di Domenico

Avec Charles Aznavour