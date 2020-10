Une année importante pour Samuel Houde

L’attaquant de 20 ans Samuel Houde a été nommé capitaine de la formation des Saguenéens de Chicoutimi, la semaine dernière, pour la campagne 2020-2021. Alors qu’il entame sa dernière saison dans la LHJMQ, le nouveau leader de la formation saguenéenne préfère ne pas trop penser que ces matchs sont ses derniers.

«J’essaie de ne pas trop penser à la fin. Ça passe tellement vite qu’on dirait que je viens juste d’arriver dans la ligue», a affirmé Houde.

Pourtant, le joueur de centre originaire de Blainville en est à sa cinquième saison à Chicoutimi, ville qu’il qualifie même de deuxième chez-soi. Pour lui, il sera difficile de quitter la ville et ses partisans, l’organisation et sa famille de pension. Ainsi, il préfère se concentrer sur la saison à venir.

«Je crois qu’on a un bon groupe de joueurs et on va finir ce qu’on avait commencé l’année passée», a lancé le capitaine des Sags, confiant des chances de son équipe à être compétitive encore une fois cette année.

Une année importante

D’ailleurs, Houde, qui avait récolté 52 points la saison dernière, le plaçant au deuxième rang des meilleurs marqueurs des Saguenéens, souhaite être productif encore cette saison. Il souligne qu’il souhaite contribuer offensivement et être un bon leader sur la glace. «Mes motivations sont vraiment de signer un contrat et d’aller le plus loin possible avec notre équipe», a souligné le numéro 88 des Sags.

En effet, le joueur, repêché en cinquième ronde par le Canadien de Montréal en 2018, souhaite faire de son mieux pour se voir offrir un contrat professionnel, comme son ancien coéquipier et prédécesseur au rôle de capitaine, Rafaël Harvey-Pinard, la saison dernière.

Harvey-Pinard a d’ailleurs eu son mot à dire dans la nomination de Houde. Effectivement, l’entraîneur-chef des Saguenéens a confirmé que les joueurs de 20 ans de la saison dernière ont pu donner leur opinion afin d’aider l’équipe d’entraîneurs à prendre cette décision.

Samuel Houde a avoué qu’il a toujours été un leader pour l’organisation et que son rôle ne changera donc pas de ce côté-là. Il souhaite simplement être plus «vocal dans la chambre», et Yannick Jean ne doute pas des capacités de son nouveau capitaine: «Ça fait 5 ans qu’il est ici et il est important pour l’organisation. Il connaît nos valeurs et les transmet bien».