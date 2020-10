À propos de notre système de santé

Je souhaiterais répondre au questionnement de Viviane qui affirmait ne pas comprendre les personnes ayant franchi la soixantaine qui ne fréquentent pas leur médecin de famille sur une base régulière. J’aurai 60 ans l’année prochaine et ça fera alors quatre ans que je suis sur la liste du gouvernement pour trouver un médecin de famille.

J’ai eu le malheur de divorcer et de changer de région et je me suis retrouvée sans médecin. Chaque fois que j’ai besoin de consulter, je dois perdre des heures dans une clinique sans rendez-vous. J’ai une plaie sur le nez qui ne guérit pas et il s’avère que c’est un cancer de la peau, mais on m’a prévenue que ça prendrait certainement jusqu’à un an avant qu’un.e dermatologue me rappelle.

Pour avoir un suivi pour n’importe quoi, il faut avoir un médecin de famille. Contrairement à ce que Viviane affirme, sa chance, on ne peut pas toujours la faire soi-même. Car, dans mon cas, pour la faire ma chance, je devrais consulter au privé alors que je paye depuis 35 ans pour le système public. C’est inadmissible. Elle joue à l’autruche en faisant semblant que tout le monde ici a un médecin de famille.

Écœurée du système de santé

Je vous comprends et je sais que vous n’êtes pas la seule dans votre situation. Depuis le temps qu’on nous promet des changements et que ces derniers n’arrivent pas, il y a de quoi se demander qui mène notre système de santé ?