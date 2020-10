Comment me décider à le quitter?

Je vis une période de grand doute et je ne sais plus comment m’en sortir. Après sept ans d’une vie de couple ponctuée de hauts et de bas, je suis tombée amoureuse d’un autre homme. Nous avons entretenu une relation clandestine, car lui aussi est en couple. Une maladresse de ma part l’a mis en colère et il a décidé de rompre après six mois. Il faut dire qu’il n’a pas un caractère facile.

Le problème c’est que mon conjoint est tombé par hasard sur un échange de textos entre nous et qu’il a exigé des explications. J’ai alors eu droit à une mise au point en règle, en plus de me voir obligée de lui faire des excuses pour qu’il accepte de continuer avec moi.

Ça a pris six mois avant que notre vie reprenne un cours agréable. Mais le mois dernier, mon amant est revenu dans le portrait. Cette fois, il dit m’aimer sincèrement. Mais j’hésite. Vu son caractère difficile, je crains d’entamer une vie commune avec lui. Qu’est-ce qui pourrait m’assurer que je puisse le supporter à long terme ?

En même temps, je n’ai pas envie de risquer de perdre définitivement mon conjoint actuel qui ne supporterait certainement pas une deuxième entorse à ma promesse de fidélité, dans l’éventualité où ça ne marcherait pas avec l’autre. J’aimerais que vous m’aidiez à trancher, car je ne peux parler de ça à personne de mon entourage.

Anonyme

Il est surprenant que vous n’ayez pas songé à faire une introspection pour comprendre les vraies raisons de ce va-et-vient que vous faites entre l’un et l’autre. En jouant sur les deux tableaux, vous trompez tout le monde, vous y compris. Savez-vous ce que c’est qu’aimer quelqu’un, ou bien êtes-vous juste en amour avec l’amour et ne recherchez-vous que l’euphorie des premiers mois pour vous lasser ensuite ?

Il y a urgence à fouiller vos motivations profondes avant de poursuivre dans une voie ou dans l’autre. Sans compter qu’il y a toujours une part de risque dans l’amour et que personne ne peut prédire d’avance comment quelqu’un réagira à long terme en présence d’un partenaire au caractère difficile. Rappelez-vous cependant que sans la plus grande honnêteté envers l’autre (ici les autres), et envers vous-même, vous risquez la catastrophe.