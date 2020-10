COVID-19: la santé publique de Toronto suspend le traçage de certains cas

La santé publique de Toronto a annoncé suspendre la recherche des contacts de personnes ayant contracté la COVID-19, alors que la ville fait face à une augmentation du nombre de cas.

D’après Global News, les équipes de la santé publique torontoise continueront de contacter les cas positifs pour évaluer l’apparition de symptômes et le respect de l’isolation. Cependant, les personnes contaminées auront désormais la responsabilité de contacter leurs proches qui pourraient être infectés.

«Nous continuerons d’enquêter et de réagir aux éclosions dans les hôpitaux, les soins de longue durée, les maisons de retraite, les refuges, les écoles et les garderies et il n’y a aucun changement aux politiques et procédures pour ces milieux», a déclaré samedi Lenore Bromley, porte-parole de la santé publique dans la métropole, dans un communiqué rapporté par Global News.

Dre Eileen de Villa, médecin hygiéniste en chef de Toronto, a demandé vendredi que la province applique de nouvelles restrictions pour contenir l’épidémie.

Le traçage, qui consiste à retrouver toutes les personnes ayant été en contact avec un cas déclaré, est considéré comme le meilleur moyen pour combattre la propagation de la pandémie.

Au Québec, près de 750 personnes sont affectées à la recherche des contacts des personnes positives à la COVID-19.