Vendredi, lorsque Le Journal annonçait en primeur que c’en était fait des sports d’équipe pour au moins un mois, la douleur a été cinglante, cruelle.

Ce jour-là, dans le vestiaire, les Bonhommes Sept-Heures, tous âgés entre 35 et 65 ans, venaient de se faire voler leur précieux jouet. Nous jouons au hockey trois fois par semaine, 12 mois par année.

Nous sommes des mordus, des malades.

On nous a coupé les douches, on nous a interdit les breuvages, mais il ne faut pas nous priver de la glace, de ce jeu, le plus beau sport au monde.

Il n’y a pas d’éclosion dans notre petit univers, mais on paie pour les imprudents, les malavisés, les téméraires.

Dans ce papier dominical, je veux saluer et encourager les joueurs de ligues de garage en leur disant surtout de ne pas lâcher, d’attendre patiemment et de garder la forme autrement.

Nous sommes dans la catégorie qui aime regarder le Canadien, les pros, les jeunes, mais, surtout, nous sommes ceux qui grouillent et qui ont encore ce jeu dans leur vieux corps... leur vieux cœur.

Ça va revenir et vous retrouverez ces plaisirs indescriptibles que sont les passes sur la palette, les feintes réussies, les buts spectaculaires, les arrêts incroyables.

Ils reviendront ces moments de solidarité, de complicité et d’allégresse.

Le sport, c’est merveilleux, mais le hockey, c’est mirifique, électrisant, théâtral...

Je t’en supplie, Isabelle. Redonne-nous notre pain quotidien.

De l'enclave