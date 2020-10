Gregory Charles: «Chambres en ville», ancêtre de «Star Académie»

Alors qu’il se prépare à empoigner de nouveau sa baguette de professeur de chant à «Star Académie», Gregory Charles revit ses jeunes années par la bande grâce aux rediffusions de «Chambres en ville», à Unis TV.

Et il perçoit beaucoup de similitudes entre les aspirants chanteurs de la première émission, et les acteurs en devenir qu’étaient ses collègues et lui dans la seconde...

«J’ai le même "feeling" en pensant à "Chambres en ville" et à "Star Académie", a détaillé Gregory en entrevue. Dans les deux cas, on vivait aussi une espèce de confinement. Quand on a commencé "Chambres en ville", nous, les acteurs, arrivions sur le plateau à 5 ou 6 heures du matin, et on passait notre journée là, toujours ensemble, pendant deux ou trois jours, chaque semaine. On avait l’occasion de travailler sur nos habiletés et de devenir des personnalités, puisque deux ou trois millions de personnes regardaient l’émission...»

«Amitiés fabuleuses»

De quoi, effectivement, tracer le parallèle avec les jeunes talents de «Star Académie» (de 16 à 30 ans), qui investiront en février prochain l’école où ils habiteront 24 heures sur 24 et recevront des formations de personnalités chevronnées du milieu artistique, telles Lara Fabian, Ariane Moffatt et Yannick Nézet-Séguin.

Anne Dorval, autre ex-colocataire de «Chambres en ville», sera également du corps professoral de «Star Académie 2021».

«Nos premières années, on les passait en studio, on réfléchissait aux scènes à venir. On était comme une "gang" de théâtre, toujours ensemble. De ça sont nées des amitiés absolument fabuleuses. Francis Reddy est devenu un "chum" à vie», a précisé Gregory Charles, racontant au passage une anecdote récente impliquant Patricia Paquin, qui lui a téléphoné alors qu’il était en train de donner un cours de musique virtuel de l’Académie Gregory à quelques milliers d’élèves.

«Le fait que Patricia et moi, on se parle comme ça, ce n’est pas le reste du "show-business" qui nous a apporté ça; c’est vraiment "Chambres en ville", a souligné Gregory. Ç’a été, jusqu’à un certain point, le "Star Académie" des années 80 et 90. Ce ne sont pas des projets si distants l’un de l’autre.»

«Comédien moyen»

Le jeune Gregory Charles avait pris part à des spectacles de variétés avant de mettre le pied à la pension de «Chambres en ville», en 1989, mais c’était là sa première expérience en tant que comédien. Dans une série qui «a eu beaucoup de succès, mais qui a surtout été tellement "le fun" à faire», a-t-il avancé.

Sa voix s’attendrit lorsqu’il se remémore son personnage de Julien, «un "nerd" de 128 livres, à nœud papillon, chemise jaune, pantalons mauves et bas verts». «Je ne peux pas dire que ce look-là a particulièrement bien vieilli», a-t-il badiné.

Il ne nie pas que la personnalité de son Julien, féru de livres et de musique, «mais qui avait peur d’embrasser une fille», ressemblait à la sienne à l’époque, mais l’artiste aux mille projets avoue ne pas aimer beaucoup se regarder dans ce rôle, aujourd’hui.

«Je n’étais pas dans les très bons comédiens, s'est esclaffé Gregory. J’étais dans les comédiens "moyens" de cette expérience-là! Heureusement qu’il y avait Francis (Reddy), Anne (Dorval), Louise (Deschâtelets), Vincent (Graton)... Il y a aussi eu Pascale Bussières pendant quelques années. Les autres, on n’était pas nécessairement mauvais, mais on n’était pas nécessairement très bons non plus (rires).»

«Mais je pense qu’on était suffisamment bons pour représenter une grande diversité de personnages. "Chambres en ville", c’était un peu ça: c’était une diversité qu’on n’avait pas encore vue à la télévision. Et je ne parle pas seulement de la diversité de couleurs; on n’avait pas encore vu une telle diversité de styles: la sportive, le "bum", l’excentrique, la "mémère"...»

«Le plus bel hommage à ça, ce sont toutes les émissions qui ont suivi par la suite, avec des adolescents, qui étaient un peu un héritage de "Chambres en ville". Sans "Chambres en ville", je ne pense pas qu’il y aurait eu de "Virginie" ou de "Watatatow"», a conclu Gregory Charles.

«Chambres en ville» revit à Unis TV le vendredi, à 21 h et 21 h 30, avec des rediffusions dans la semaine. Gregory Charles continue de s’occuper de l’Académie Gregory. Il a dû reporter des spectacles en raison de la pandémie et fait de la radio à Radio Classique et WKND. On le retrouvera à «Star Académie» l’hiver prochain.