Journée difficile pour Melanie Myrand

Dans sa tentative de réaliser le standard olympique et de battre le record québécois féminin au marathon, les embuches se sont multipliées sur la route de Melanie Myrand à Waterloo. La coureuse s’est accrochée malgré tout pour réaliser un chrono de 2 h 37 min 39 s.

Le record de Jacqueline Gareau (2 h 29 min 28 s) résiste donc toujours, depuis 1983.

Les conditions pour le marathon Fast is Fun, réservé à 14 membres de l’élite canadienne de la course à pied, étaient pluvieuses et venteuses.

Myrand, une infirmière praticienne spécialisée en soins de première ligne, a dû faire preuve de résilience du début à la fin de l’épreuve qui consistait en 25 boucles de près de 1,7 km pour en arriver à la distance de 42,2 km.

«C’était une journée difficile», a-t-elle soufflé au bout du fil au terme de la compétition.

«On savait que pour arriver à l’objectif, je devais compléter chaque boucle en 6 min 01 s et dès la première boucle, j’étais à 6 min 05 s. Je sentais que je n’avais pas les jambes et j’ai dû écouter mon corps pour m’assurer de terminer le marathon sans casser», a-t-elle ajouté.

Crampes à l’ischio-jambier

Dès le cinquième kilomètre, Myrand a décidé de se concentrer vers un nouvel objectif, soit de battre son record personnel de 2 h 33 min 20 s, établi à Rotterdam l’an dernier.

«À la mi-parcours, j’étais à environ 1 h 16 min, donc je savais que c’était réaliste. Mais j’ai commencé à ressentir des crampes à l’ischio-jambier droit et j’ai dû m’arrêter quelques secondes. À 25 km, j’ai abandonné l’idée du record personnel et j’ai dû établir un autre objectif, soit de terminer sous la barre des 2 h 40», a-t-elle expliqué.

La famille en priorité

En dépit de la déception, Melanie Myrand a retiré du positif de son effort.

«Ça n’a pas été la journée que j’envisageais, mais c’est correct. Je suis juste heureuse d’avoir eu l’opportunité de courir un marathon. Peu de gens ont eu cette chance cette année. Je veux essayer de ne pas trop analyser ma course dans ma tête. Malgré les problèmes que j’ai vécus, j’ai continué. Ça aurait pris toute une blessure pour que je ne termine pas ce marathon», a-t-elle dit.

La prochaine occasion risque toutefois de devoir attendre. Myrand se sent mûre pour fonder une famille et il s’agira de sa priorité pour les mois à venir.

«Je vais revenir, la course est trop ancrée en moi. Je pourrais revenir à ce niveau dans deux ans, mais je vais devoir être patiente par rapport à mes objectifs.»