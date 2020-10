La télé des enfants et des ados: 6 rendez-vous avec l’Histoire... revisitée!

Parfois, il n’y a rien de mieux que de s’évader dans un univers où la technologie n’a pas ou peu d’emprise. Comment y parvenir? En se laissant transporter des centaines ou des milliers d’années dans le passé, et absorber par des préoccupations nées d’imaginations débordantes, comme dans ses six productions télé.

Préhistoire

«Bienvenue chez les Ronks!»

La vie sur Terre se déroule en 37 520 avant Jésus-Christ. Chez les colorés personnages animés de la tribu des Ronks, l’heure n’est pas à la grande évolution. Loin de là, même. Par conséquent, quand un extraterrestre débarque chez ces hommes de Néandertal afin de faire bouger les choses - avec sa horde de gadgets - cela crée inévitablement une onde de choc comique.

> En tout temps sur Club illico.

«Hommes des cavernes»

Ce sont les découvertes diverses qui pimentent le quotidien de ces amis des cavernes dont les simagrées amuseront les tout-petits. Durant de courtes capsules où la curiosité les pousse à agir, les personnages sont ébahis par ce qui nous semble aujourd’hui si simple et qu’on apprécie tous les jours. Des exemples? La musique, les couleurs et le feu.

> En tout temps sur TFO.org.

«Les Sapiens»

Les problèmes de cohabitation ne datent pas d’hier. Mais rarement ont-ils été aussi amusants que lorsqu’ils touchent les Roc et les Pierre, des personnages plus grands que nature joués par de vrais acteurs enthousiastes comme Geneviève Schmidt (Chef Rockette), Gabriel Dagenais (Chef Lapierre) et Florence Longpré (Garnotte). Certes, il faut s’assurer de survivre, mais heureusement, il y a toujours les cailloux-textos et la télé de pierre pour communiquer et se divertir...

> En tout temps sur Tou.tv et www.ici.radio-canada.ca.

Moyen Âge

«Arthur et les enfants de la Table ronde»

Ah, la combativité et la détermination de la jeunesse... Arthur, la princesse Guenièvre et leurs alliés sont les preuves qu’on peut accomplir de grandes choses et protéger ce qui nous tient à cœur quand on y met toutes ses énergies. Avec les exploits de ces héros animés chevaleresques, le château royal de Camelot et l’épée Excalibur sont entre bonnes mains.

> Samedi, 6 h 29, sur ICI Radio-Canada, et en tout temps sur l’Extra de Tou.tv.

«Champion malgré lui»

Leurs mondes sont à des années-lumière. Pourtant, leurs chemins se croisent et leurs destins s’unissent. Elle, c’est Gretta, une princesse issue de l’époque médiévale. Lui, c’est Dwight, un adolescent solidement ancré dans le 21e siècle. Celle qui a dormi pendant près de 1000 ans continue d’avoir une grande confiance en celui qu’elle a étonnamment choisi comme chevalier des temps modernes.

> Jeudi, 19 h, sur Yoopa.

«Mehdi et Val»

Val et Mehdi, son demi-frère, profitent du meilleur de deux mondes: celui de nos jours et celui du Moyen Âge. Mais ils ont du pain sur la planche, car ils sont propulsés d’une époque à l’autre et ont de nombreuses responsabilités à assumer. La fougue des jeunes comédiens Marilou Forgues et Clifford LeDuc-Vaillancourt n’a d’égal que l’importance des défis auxquels ils font face.

> Lun-jeu, 8 h 28, à ICI Radio-Canada et en tout temps sur Tou.tv.