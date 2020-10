L’avenir hasardeux du PQ

Les militants du Parti québécois choisiront un chef cette semaine.

Les événements récents montrent un gouvernement Legault qui pourrait être moins assuré de passer comme une lettre à la poste lors d’une prochaine élection générale.

Quant aux libéraux, ils démontrent ces derniers jours, comme l’a si bien nommé le collègue Richard Martineau, qu’ils sont la carpette d’Ottawa.

Dans une telle conjoncture, le PQ se dessine comme une solution de remplacement d’une CAQ de plus en plus vacillante devant les crises à répétition.

Le hic, c’est que cette perspective n’était pas présente au début de la course à la direction du PQ et c’est pourquoi elle n’a pas attiré de candidats prestigieux !

Une conjoncture changeante

La lune de miel du gouvernement caquiste s’est avérée plus longue que celle observée habituellement pour d’autres formations politiques.

L’adulation atteignait un tel niveau que la moindre critique émise par des journalistes ou commentateurs politiques était vivement vilipendée.

La superbe affichée par le premier ministre a toutefois perdu de son lustre dans le dernier mois avec un nationalisme qui pâlit. Le contrôle dans la gestion de la crise sanitaire semble également lui avoir échappé. Les blâmes et les reproches fusent plus régulièrement dans les médias ces derniers temps, tant chez des chroniqueurs fédéralistes que nationalistes.

La remise à l’avant-plan du débat sur le racisme systémique avec les incidents survenus à l’hôpital de Joliette n’a rien pour lui simplifier la tâche avec des libéraux qui espèrent se faire du capital politique sur ce dossier.

La cheffe de l’opposition, Dominique Anglade, a cependant manqué une excellente occasion de se distancer du passé de son parti. En se prononçant contre la motion du PQ d’exiger d’Ottawa des excuses pour les perquisitions et les arrestations arbitraires survenues lors de la crise d’Octobre 70, elle conforte la vision de ceux qui voient le PLQ comme le parti des anglophones !

Dans une telle conjoncture, les assurances deviennent moins grandes pour la CAQ et le PLQ quant à leur désirabilité par l’électorat lors d’un prochain scrutin.

Le choix cornélien

Pour les nationalistes plus affirmés et les indépendantistes, le PQ pourrait se révéler un choix plus logique pour la prochaine élection générale, au point même d’envisager de prendre le pouvoir si la CAQ continue de s’empêtrer.

C’est un horizon qui était loin d’être visible au départ de la course, ce qui explique le peu d’attirance de candidats de la trempe des Parizeau ou Landry.

Les militants péquistes devront choisir parmi des candidats de catégorie B qui disposeront de peu de temps pour se hisser à la classe supérieure. Sylvain Gaudreault a l’expérience, il demeure toutefois le favori d’un « establishment » qui a mené le parti dans ses méandres actuels.

Quant à Paul St-Pierre Plamondon qui incarne le renouveau, son inexpérience le fragilise au point de lui donner régulièrement un air de girouette.

Opter entre l’expérience et le nouveau souffle, tel est le dilemme des militants.