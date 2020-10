Le succès des Devils dépendra de Hischier et de Hughes

Le retour en force des Devils du New Jersey dépendra du développement des premières sélections au total lors des repêchages de la Ligue nationale de hockey (LNH) en 2017 et 2019, soit les attaquants Nico Hischier et Jack Hughes.

C’est du moins ce qu’a affirmé le nouveau directeur général Tom Fitzgerald, nommé au mois de juillet. Il a affirmé qu’il allait suivre le plan établi en misant sur la relève. Ainsi, les Devils ne chercheront pas le coup de circuit à l’ouverture du marché des joueurs autonomes.

«Je ne cherche pas une solution rapide [avec les joueurs autonomes], a dit Fitzgerald au site officiel de la LNH, récemment. Cette équipe décollera quand Jack et Nico décolleront pour de bon. Ce sont des joueurs que tout le monde a envie de suivre.»

«Je vais être fidèle à moi-même et fidèle à ce plan de ne pas tenter de prendre de l’avance. Nous allons le faire de la bonne façon et nous allons chercher la bonne façon pour appuyer nos jeunes futures vedettes et les aider à grandir, car elles sont encore si jeunes et elles sont prêtes à prendre leur envol.»

Un grand pas à venir

Hischier amorcera toutefois une quatrième campagne dans la LNH en 2020-2021 sans avoir montré la production offensive à laquelle on pourrait s’attendre d’un premier de classe. Sa meilleure campagne a été sa première, lorsqu’il avait inscrit 20 buts et totalisé 50 points.

Mais les Devils sont bien loin d’avoir jeté l'éponge, même s’ils n’ont pas pris part aux éliminatoires au cours des deux dernières campagnes.

«[Hischier] en est à sa quatrième année et je sais qu'il est prêt à faire un grand pas, a assuré Fitzgerald. [Hughes] va faire un pas en avant également, nous ne savons tout simplement pas quelle sera l'ampleur de ce pas. Ce sera passionnant de voir à quel point il s’améliorera. Nous voulons permettre à nos jeunes de grandir à leur rythme, sans les précipiter dans la LNH parce que nous en avons besoin.»