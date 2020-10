NASCAR: à la «une» avec Donald Trump!

Au bout du fil, Raphaël Lessard cherchait encore les mots pour décrire ses émotions au lendemain de sa victoire mémorable au circuit de Talladega dans la série des Camionnettes NASCAR.

« Je suis comblé, a dit le pilote de 19 ans, et combien reconnaissant envers tous les gens qui se sont intéressés à moi. »

Soudainement, les journalistes lui portent une attention particulière. La responsable de la gestion stratégique de son équipe et des communications, Jessica Ménard, a dû planifier une bonne vingtaine d’entrevues au cours de la journée de dimanche.

Lessard, lui, n’en revenait toujours pas de la couverture que les médias lui ont accordée depuis son exploit.

« Honnêtement, je n’aurais jamais pensé faire la “une” de votre journal aux côtés de Donald Trump ! C’est fou... »

Autour d’un feu

À son retour en Caroline du Nord, en début de soirée, Lessard est allé rejoindre tous les membres de son écurie qui s’étaient réunis à la résidence de leur chef d’équipe, Mike Hillman Jr.

« Il a un grand terrain et on s’est regroupés autour d’un feu à l’extérieur, a expliqué le pilote de 19 ans. On s’est bien amusés. »

Son co-chambreur en Caroline du Nord, Étienne Cliche, a participé aux célébrations en prenant soin d’apporter deux bouteilles de champagne.

Ingénieur en chef de l’écurie Levine, qui fait courir Christopher Bell en coupe NASCAR, Cliche est l’un des grands partisans de Lessard. Il y a quelques années, il avait occupé le rôle de chef d’équipe quand le jeune pilote participait à des épreuves de la série PASS.

« Dès que j’ai commencé à le voir, j’ai réalisé qu’il avait un talent exceptionnel, affirme Cliche. Moi je suis originaire de Vallée-Jonction, et lui de Saint-Joseph. C’est petit, la Beauce. Il y a des gens dans notre région qui ont cru en lui, d’autres pas. Moi je suis toujours resté du bon côté. Pour gagner, ça prend beaucoup de travail. Il a tout le mérite. »

« Il a été phénoménal »

Robert Desrosiers est un autre personnage influent dans la carrière de Lessard. Il a été son premier agent et celui qui a entrepris les démarches pour lui dénicher un volant au sein de l’écurie de Kyle Busch.

« Cette victoire, on savait qu’elle s’en venait, de reconnaître Desrosiers. Et ça compense pour toutes les malchances dont il a été victime cette saison. »

De son côté, Patrick Carpentier a eu la chance d’analyser l’épreuve des Camionnettes samedi sur les ondes du réseau RDS.

« J’aurais bien souhaité deux victoires québécoises dans la même journée, ça aurait été exceptionnel », a-t-il confié au Journal.

Il fait allusion à Alex Labbé, un autre de nos ambassadeurs du NASCAR au sud de la frontière, qui, à un moment donné en série XFinity à Talladega, occupait le deuxième rang avec moins de 20 tours à franchir.

Carpentier a craint que Lessard perde le contrôle quand le bolide de Ben Rhodes était soudé à son pare-chocs dans les derniers instants de l’épreuve. À un peu plus de 300 km/h, ne l’oublions pas.

« Sa camionnette s’est mise de travers, a-t-il relaté, mais il a su la garder sur sa trajectoire. Je suis loin d’être certain que Rhodes voulait l’aider, mais bon, Raphaël a été phénoménal. Il n’a pas été chanceux, cette course, il l’a vraiment gagnée. »

Un certain Kevin Harvick

Carpentier est l’un des rares Québécois à avoir frôlé la victoire dans l’une des divisions majeures du NASCAR. C’était à la belle époque de la série Xfinity au circuit Gilles-Villeneuve.

Lors de la course inaugurale à Montréal, en 2007, il s’est retrouvé lui aussi collé au pare-chocs d’un certain Kevin Harvick, qui occupait la tête.

« J’aurais pu le sortir à l’entrée du dernier virage en épingle avant le fil d’arrivée, mais je ne l’ai pas fait et il a gagné, s’est-il rappelé. Il était venu me voir après la course pour me dire qu’il était certain que j’allais tenter une manœuvre audacieuse pour le doubler. »

Carpentier se rappelle aussi qu’à la piste de Loudon, au New Hampshire, où il avait réalisé la seule position de tête de sa carrière, l’année suivante en Coupe NASCAR, Harvick, avec qui il partageait la première rangée au départ, lui avait dit qu’il le laisserait rouler devant le peloton sans le menacer pendant quelques tours.

« Ç’a été un beau geste de sa part », conclut-il.