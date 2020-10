«OBJ» fait encore la vie dure aux Cowboys

Le receveur de passes Odell Beckham fils a récolté trois touchés et 154 verges en attaque, pavant la voie à un triomphe de 49 à 38 des Browns de Cleveland aux dépens des Cowboys de Dallas, dimanche, à Arlington.

Celui qui a souvent affronté la formation texane dans l’uniforme des Giants de New York a rapidement fait sentir sa présence, captant le relais de Jarvis Landry sur un jeu renversé au premier quart pour un majeur de 37 verges. Il a ensuite saisi une courte passe de Baker Mayfield pour créer l’égalité 14 à 14, avant de confirmer le gain des siens avec un attrapé de 50 verges tard dans la rencontre.

Kareem Hunt a aussi bien fait pour les Browns (3-1) avec deux jeux de six points et 71 verges par la voie terrestre. Mayfield a accumulé 165 verges et réussi 19 de ses 30 lancers.

Pour Dallas (1-3), qui tirait de l’arrière 41 à 14 à un certain moment de la rencontre, Dak Prescott a atteint la cible 41 fois en 58 occasions pour 502 verges et quatre touchés. Amari Cooper s’est illustré avec 134 verges et un touché par la voie des airs. CeeDee Lamb a saisi deux ballons dans la zone payante.

Brady et les «Bucs» s’en tirent très bien

À Tampa, le vétéran Tom Brady a lancé cinq passes de touché, aidant les Buccaneers à revenir de l’arrière pour l’emporter 38 à 31 face aux Chargers de Los Angeles.

L’ancien des Patriots de la Nouvelle-Angleterre a complété 30 de ses 46 passes pour 369 verges, en plus de voir un de ses relais être intercepté. Blessé en cours de route, le receveur éloigné Mike Evans a totalisé 122 verges et un majeur pour les Buccaneers (3-1). Au sol, Ronald Jones s’est distingué avec 111 verges en 20 portées.

Du côté des Chargers (1-3), Justin Herbert a repéré trois coéquipiers pour le majeur, incluant Julian Gayton sur une distance de 72 verges et Tyron Johnson sur un jeu de 53 verges.

Encore invaincus

En Floride, Russell Wilson a amassé 360 verges aériennes et rejoint deux coéquipiers dans la zone des buts pour permettre aux Seahawks de Seattle de l’emporter 31 à 23 contre les Dolphins de Miami.

Ainsi, Seattle (4-0) demeure invaincu en 2020.

Chric Carson a réussi deux majeurs au sol pour les vainqueurs, tandis que David Moore et Travis Homer ont chacun saisi une passe pour le touché. DK Metcalf a conclu avec 106 verges en quatre réceptions.

Pour les Dolphins (1-3), DeVante Parker a amassé 110 verges en 10 attrapés. Le quart Ryan Fitzpatrick a commis deux interceptions, mais a franchi la ligne des buts une fois. Jason Sanders a réussi ses cinq placements.

Ailleurs dans la NFL

Au FedEx Field, Mark Andrews a capté les deux passes de touché de Lamar Jackson, et les Ravens ont défait Washington 31 à 17. Baltimore a obtenu une troisième victoire en quatre matchs cette saison.

À Houston, les Texans ont encaissé un quatrième revers en autant de matchs, s’inclinant 31 à 23 devant les Vikings du Minnesota. Dalvin Cook s’est distingué avec 130 verges et deux touchés au sol pour les vainqueurs, qui ont savouré un premier gain cette année.

Pour leur part, les Saints de La Nouvelle-Orléans ont résisté à une remontée des Lions pour gagner 35 à 29 à Detroit. Drew Brees a connu une journée ordinaire en vertu de 246 verges, deux majeurs et une interception.

En Caroline, les Panthers ont maté les Cardinals de l’Arizona 31 à 21 grâce notamment aux deux passes de touché de Teddy Bridgewater.

Enfin, à Cincinnati, le demi Joe Mixon a accumulé 151 verges et inscrit deux majeurs par la course, ainsi qu’un autre par la passe, pour mener les Bengals vers un gain de 33 à 25 contre les Jaguars de Jacksonville.