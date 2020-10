Olli Maatta déménage à Los Angeles

Le défenseur Olli Maatta a été échangé dimanche aux Kings de Los Angeles par les Blackhawks de Chicago, en retour de l’attaquant Brad Morrison.

Maatta, 26 ans, a récolté quatre buts et 13 mentions d’aide pour 17 points en 65 rencontres durant la dernière campagne, passant en moyenne 18 min et 25 s sur la patinoire. L’ancien des Penguins de Pittsburgh a ajouté six points en neuf matchs éliminatoires, conservant un différentiel de +7.

«Olli est un joueur ayant un bon équilibre dans son jeu, qui cadrera bien au sein de notre groupe d’arrières, a déclaré sur le site des Kings le directeur général, Rob Blake. C’est un jeune joueur qui possède déjà beaucoup d’expérience dans la Ligue nationale, incluant deux coupes Stanley [en 2016 et 2017].»

Le Finlandais a disputé six saisons en Pennsylvanie avant de se retrouver dans la Ville des vents. Il compte 124 points, dont 29 buts, en 427 parties.

Pour sa part, Morrison a évolué avec les Komets de Fort Wayne, dans l’ECHL, en 2019-2020.