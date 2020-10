[PHOTOS] 10 vedettes du baseball qui sont passées par Québec

Depuis quelques jours, le rideau s’est fermé sur une autre saison du baseball majeur. Cette saison à caractère historique, la plus courte depuis 1878, aura été marquée, tout comme l’ensemble de notre société, par la pandémie. Bien que la ville de Québec n’ait jamais été membre d’une ligue majeure, les différentes équipes qui nous ont représentés dans le baseball organisé ou indépendant ont toujours connu beaucoup de succès. Au fil des ans, les amateurs de la Vieille Capitale ont pu apprécier le talent de plusieurs des plus grandes vedettes de ce sport. Dans certains cas, le temps d’une partie, et pour d’autres, tout au long d’une saison.

Voici une liste de 10 de ces joueurs vedettes, présentée de façon chronologique, à l’exception du dernier.

1) Casey Stengel (1924)

Photo collection Daniel Papillon

En octobre 1924, les Giants de New York et les White Sox de Chicago débarquent à la gare du Palais. Les deux équipes prendront ici le transatlantique Mont-Royal en direction de Liverpool où elles amorceront une tournée de promotion du baseball à travers l’Europe. Avant d’entreprendre ce périple, des parties d’exhibition avaient été prévues, d’abord deux à Montréal, puis deux autres à Québec.

C’est sur la 3e Avenue à Limoilou, au parc Fontaine plus précisément, que ces matchs ont eu lieu. Plusieurs vedettes de l’époque sont présentes, comme Art Nehf, Frankie Frisch, Muddy Ruel et un certain Casey Stengel. Mieux connu par la suite comme gérant des Yankees de New York avec lesquels il remportera 10 championnats et 7 Séries mondiales en seulement 12 saisons à partir de 1949. Sa carrière de voltigeur a tout de même duré 14 ans, ayant joué pour cinq formations différentes.

Illustration collection Daniel Papillon

Lors des deux parties disputées à Québec les 14 et 15 octobre, il obtient un total de cinq coups sûrs en huit présences au bâton.

2) Del Bissonette (1939)

Photo collection Daniel Papillon

Le Franco-Américain originaire de Winthrop dans le Maine est embauché par les Athlétiques de Québec au cours de l’hiver 1938-1939. L’ancienne vedette des Dodgers de Brooklyn devient joueur-gérant de l’équipe locale.

La troupe de Del Bissonette aura le privilège d’inaugurer le «nouveau» Stade Municipal (aujourd’hui Stade CANAC) en mai 1939. Sa carrière de joueur a été écourtée par les blessures. Toutefois, en cinq saisons avec les Dodgers, il a maintenu une moyenne au bâton de ,305 et en deux occasions il a obtenu plus de 100 points produits.

Photo collection Daniel Papillon

Le Canada aura joué un rôle important dans son cheminement de joueur et/ou gérant, puisqu’en plus de porter l’uniforme des Athlétiques, il a aussi fait des arrêts à Montréal, Trois-Rivières et Toronto. À leur première saison au Stade Municipal, les Athlétiques ont remporté le championnat de la Ligue provinciale.

3) Frank McCormick (1949)

Photo collection Daniel Papillon

McCormick est sans aucun doute l’un des meilleurs joueurs qui sont passés par Québec. Il demeure un secret bien gardé malgré des statistiques impressionnantes. Son manque de puissance au bâton pour un joueur de premier but a probablement nui à sa pleine reconnaissance. De ses 13 saisons dans les majeures, 10 l’ont été avec les Reds de Cincinnati et, lors des campagnes de 1938, 1939 et 1940, il termine au sommet de la Ligue nationale pour ce qui est du nombre de coups sûrs obtenus.

Photo collection Daniel Papillon

De plus, il est choisi comme joueur le plus utile à son équipe en 1940, année qui voit également les Reds remporter les Séries mondiales. Ses performances lui auront permis de participer à neuf parties d’étoiles au cours de sa carrière. Lorsqu’il est embauché comme joueur-gérant à Québec en 1949, d’abord l’équipe change son nom d’Alouettes pour celui de Braves et surtout, elle devient une formation gagnante, remportant 34 victoires de plus que la saison précédente, un prélude pour les années à venir.

4) George McQuinn (1950)

Photo collection Daniel Papillon

Un peu à l’image de son prédécesseur Frank McCormick, le nouveau joueur-gérant des Braves de Québec en 1950, George McQuinn, est un joueur de premier but qui a eu sensiblement le même type de parcours.

McQuinn arrive chez nous après avoir passé 12 saisons dans les majeures, dont les deux dernières avec les Yankees de New York où il a d’ailleurs remporté les Séries mondiales en 1947. Il participe à sept parties d’étoiles et il est reconnu pour avoir été l'un des meilleurs joueurs de premier but défensifs de l’histoire.

Photo collection Daniel Papillon

Avec les Braves de Québec, il connaîtra beaucoup de succès comme gérant, mettant progressivement un terme à sa carrière de joueur. Son équipe est couronnée championne quatre fois à la conclusion des cinq saisons qu’il passe ici.

5) Warren Spahn (1953)

Photo collection Daniel Papillon

Avec ses 363 victoires en carrière, Warren Spahn se classe au sixième rang de l’histoire du baseball, mais au premier rang comme lanceur gaucher. De plus, il est important de noter qu’il a manqué trois années complètes lors de la Deuxième Guerre mondiale. Il a cumulé 13 saisons de 20 victoires ou plus, dont 6 de façon consécutive, et ce, à partir de l’âge de 35 ans.

À son impressionnant palmarès s’ajoute une participation à 17 parties d’étoiles et une bague des Séries mondiales remportées avec les Braves de Milwaukee. Son passage à Québec se fait avec ces derniers.

Le mercredi 15 juillet 1953, Milwaukee vient à Québec pour y affronter sa filiale de classe C. Sans grande surprise, le duel est inégal et il se termine par la marque de 8 à 0 pour l’équipe des majeures. Spahn est le lanceur partant et, avec l’aide de cinq de ses coéquipiers, ils réussissent une partie sans point ni coup sûr.

6) Satchel Paige (1954)

Photo collection Daniel Papillon

Il est difficile de résumer ou même de présenter en quelques lignes seulement la carrière de cette figure légendaire du baseball. Plusieurs experts le considèrent comme le meilleur lanceur de tous les temps. Pourtant, bien que les joueurs noirs réintègrent finalement les ligues majeures en 1947, Satchel Paige n’est pas le premier à le faire.

Jackie Robinson et quelques autres le feront avant lui et lorsqu’il se présente au monticule pour les Indians de Cleveland en 1948, il vient tout juste de fêter ses 42 ans. Il aura connu ses meilleures années dans les ligues de Noirs, participant à une multitude de tournées (barnstorming) avec des équipes indépendantes. D’ailleurs, il est de passage à Québec le 10 juillet 1954 avec les Globetrotters de Harlem.

Photo collection Daniel Papillon

L’équipe, propriété de Abe Saperstein, est surtout reconnue dans le monde du basketball, mais une version baseball a aussi diverti le public nord-américain durant quelques années. Paige a lancé deux manches au Stade Municipal, affrontant six frappeurs de l’équipe de la Maison de David, et il retira quatre de ceux-ci sur trois prises.

7) Hank Aaron (1955)

Photo Bettmann/CORBIS

En 1955, les Braves de Québec sont toujours affiliés avec ceux de Milwaukee et pour une deuxième fois en trois ans, ces derniers viennent à Québec pour une partie d’exhibition. La formation de Milwaukee est une véritable équipe d’étoiles avec des noms comme Eddie Mathews, Warren Spahn, Lew Burdette, Del Crandall et bien sûr, le jeune Henry Aaron (il n’a que 21 ans).

Une foule record est attendue au stade en ce 31 mai 1955. Des estrades temporaires sont même installées pour accueillir plus d’amateurs. La température exceptionnellement très froide limitera la foule à 5400 courageux. La partie est beaucoup plus serrée qu’en 1953 et c’est Bobby Thomson qui brise l’égalité de 3-3 en dixième manche avec un simple bon pour deux points.

Photo collection Daniel Papillon

Plus tôt dans le match, Hank Aaron avait frappé le seul coup de circuit de la rencontre.

8) Gary Carter (1973)

Photo collection Daniel Papillon

Les amateurs de baseball de tout le Québec se souviennent du sourire et de l’enthousiasme de celui qui était surnommé le «Kid». Repêché en juin 1972 par les Expos de Montréal, il était à ce moment un joueur d’avant-champ. Après un bref séjour à Cocoa et à West Palm Beach, en Floride, en 1972, il débarque à Québec le printemps suivant pour se joindre aux Carnavals, la filiale AA des Expos.

Il sera sous les ordres du gérant Karl Kuehl, et c’est lui qui aura la tâche de perfectionner son jeu dans son nouveau rôle de receveur.

Il va sans dire que Carter aura été un excellent élève puisqu’il sera intronisé au Temple de la renommée à Cooperstown au terme de sa carrière. Il connaît une bonne saison à Québec sans être exceptionnel, terminant avec une moyenne au bâton de ,253, 15 circuits et 68 points produits.

L’édition 1973 des Carnavals était également composée de joueurs comme Dennis Blair, Bombo Rivera, Tony Scott, Dan Warthen et Steve Rogers.

9) Andre Dawson (1976)

Photo collection Daniel Papillon

Le parcours d’Andre Dawson présente plusieurs similitudes avec celui de Gary Carter, mais son ascension pour atteindre les ligues majeures fut encore plus rapide. Sélectionné par les Expos lors de la 11e ronde du repêchage de juin 1975, il joue son premier match dans la Ligue nationale dès le 11 septembre 1976.

Avant d’être rappelé à Montréal, il avait amorcé la saison à Québec, où il n’a joué que 40 parties. Ses impressionnantes statistiques, une moyenne de ,357, 8 coups de circuit et 27 points produits lui valent un billet d’avion pour Denver. Il maintient le même rythme au Colorado, ce qui force l’équipe montréalaise à l’amener dans la métropole.

Avec les Métros à Québec, il avait notamment côtoyé Tony Bernazard, Joe Kerrigan, Dan Schatzeder et Gerald Hannahs. Ce dernier, en remportant 20 victoires pour les Métros cette année-là, devenait le premier lanceur de l’organisation à atteindre ce prestigieux plateau.

10) Georges Maranda (1951-1953)

Photo collection Daniel Papillon

Le lanceur originaire de Lévis est un peu une exception dans cette liste. Il faut bien l’avouer, sa carrière dans les ligues majeures ne se compare pas avec les autres joueurs de la liste. Cependant, son impact sur le baseball québécois est loin d’être négligeable même si aujourd’hui il est un peu oublié.

Il apprend les rudiments du baseball au Collège de Lévis avec le Père Marchand et ses succès attirent l’attention de Roland Gladu qui travaille à l’époque pour les Braves de Boston (ils déménageront à Milwaukee en 1953), qui lui offrent un contrat. Il passe trois saisons à Québec avec les Braves (1951-1953). C’est d’ailleurs lui qui est le lanceur partant contre Warren Spahn en 1953. Au cours de cette décennie, il jouera pour plusieurs formations, toujours dans l’organisation des Braves, et en deux occasions (1954 et 1959) il remporte 18 victoires contre seulement 6 défaites.

Photo collection Daniel Papillon

Lors de cette dernière campagne à Louisville au niveau AAA, il est choisi comme lanceur partant pour le match des étoiles. À la fin de la saison, son contrat est acheté par les Giants de San Francisco, où il jouera toute la saison 1960.

Photo collection Daniel Papillon

Après une autre saison dans les mineures, il est de retour, cette fois, dans la Ligue américaine avec les Twins du Minnesota, en 1962.

Après sa carrière de joueur, il sera impliqué comme instructeur avec les Indiens de Québec, puis au sein de la direction des Carnavals. Le stade de baseball à Lévis porte son nom.

Un texte de Daniel Papillon, Société historique de Limoilou