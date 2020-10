Reconnaître et dénoncer les inconduites sexuelles

L'Ordre professionnel des sexologues du Québec (OPSQ) vient de mettre en ligne un riche site internet avec des capsules vidéo pour reconnaître une inconduite, ses conséquences et porter plainte au syndic d'un ordre.

Les victimes manquent souvent d'information quand elles cherchent à comprendre ce qui leur arrive, même si l'inconduite sexuelle est maintenant un sujet régulièrement abordé dans les médias. L'Ordre professionnel des sexologues veut changer cette réalité.

«Inconduite sexuelle, c'est propre aux services professionnels rendus. C'est vraiment le terme à utiliser. Donc, on les informe de ça, on les informe sur comment reconnaître et comment signaler [l'inconduite] à l'ordre professionnel du professionnel concerné dans leur situation», a expliqué Joanie Heppell, présidente de l’Ordre professionnel des sexologues, à TVA Nouvelles.

Au Québec, on ne compte pas moins de 55 ordres professionnels qui regroupent quelque 400 000 membres.

Depuis 2017, les ordres rendent une vingtaine de décisions par année pour inconduite sexuelle.

«Ils sont les principaux responsables de la relation professionnelle. Donc, c'est à eux de mettre les frontières. Les professionnels sont passibles d'une radiation de cinq ans, minimalement de cinq ans, donc c'est pas rien, et des amendes de 2500$, qui peuvent aller jusqu'à 62 500$», raconte Mme Heppell.

Le site arrive à point; bon nombre de personnes ne savent pas quoi faire en cas d'inconduite sexuelle d'un professionnel.

C’était le cas de Réjean Beaudoin, victime d’une inconduite sexuelle de la part d'un thérapeute dans les années 1990. Il ne savait pas nommer ce qui lui arrivait et s'il devait dénoncer ou porter plainte, à l’époque.

«J'ai passé l'éponge dans le sens que j'étais pas sûr», dit-il.

Aujourd’hui, Réjean Beaudoin n'hésiterait pas à porter plainte.

«Maintenant, je pense que c'est bien d'avoir un site qui vient nous diriger un peu là-dedans», croit M. Beaudoin.