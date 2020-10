Trois municipalités de la Gaspésie passeront en zone rouge mardi

Les municipalités de Maria, Carleton-sur-Mer et Nouvelle, en Gaspésie, se réveilleront en zone rouge dès mardi en raison des nombreux cas de COVID-19 qu'on y retrouve.

• À lire aussi: COVID-19: 1079 nouveaux cas et 12 décès au Québec

Québec a indiqué, dimanche, que ces trois villes passeront au «seuil d'alerte maximale» dès lundi à 23 h 59.

«Au cours des derniers jours, on note une augmentation inquiétante des cas confirmés dans certains secteurs de la Gaspésie. Voilà pourquoi nous faisons passer les municipalités de Maria, Carleton-sur-Mer et Nouvelle au palier rouge», a indiqué le ministre de la Santé, Christian Dubé, par communiqué.

Le passage de ces villes en zone rouge avait déjà commencé à être évoqué au cours des derniers jours.

Ainsi, les habitants de ces municipalités seront assujettis aux mêmes règles que ceux du Grand Montréal, de la Capitale-Nationale (sauf Portneuf et Charlevoix) et de la Chaudière-Appalaches. Notamment, les restaurants devront fermer leurs salles à manger et se rabattre sur les plats à emporter, tandis que les lieux de rassemblements culturels et les bars devront fermer.

«Il faut absolument ralentir la transmission. Je réitère que chaque personne doit faire des efforts pour limiter ses contacts. C'est essentiel pour casser cette deuxième vague», a souligné le ministre Dubé.