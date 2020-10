Un ex-felquiste dévoile son passé

L’ex-felquiste Pierre Nadon de Tewkesbury, en banlieue de Québec, révèle publiquement pour la première fois son passé de révolutionnaire qui l’a mené en prison après avoir participé à des vols d’armes comme le célèbre vol à la caserne des Fusiliers Mont-Royal, en 1964.

Sans remords ni regrets, Pierre Nadon, 75 ans, revient sur cette période tumultueuse de l’histoire du Québec, conscient de l’effet de surprise que ces révélations susciteront dans son entourage, mis à part quelques intimes. « Il y en a qui font faire un méchant saut ! Ça ne me dérange pas. Il y en a qui vont me blâmer. D’autres qui vont m’aimer. C’est la vie. Je n’ai pas de tabous par rapport à ça. Je crois toujours à l’indépendance du Québec. Je vais mourir indépendantiste », a-t-il confié.

Il n’avait que 15 ans, lorsqu’il a commencé à militer pour le Rassemblement pour l’indépendance nationale. À Montréal, les symboles britanniques étaient des cibles de choix pour les manifestants comme lui. Ils mettent le feu aux drapeaux et tapissent la ville de graffitis à connotation politique.

« Ça bouillonnait au Québec », rappelle-t-il.

Puis, à 18 ans, il joint les rangs du Front de libération du Québec (FLQ) dans une branche qui s’identifie comme l’Armée de libération du Québec (ALQ). Le 30 janvier 1964, il participe au vol à la caserne des Fusiliers Mont-Royal. Les révolutionnaires s’emparent de mitrailleuses semi-automatiques, mortiers, lance-roquettes, grenades, pistolets, balles et émetteurs radio.

Photo courtoisie, Robert Côté

« Quand on a agi à l’intérieur des Fusiliers Mont-Royal, on a voulu jeter de la confusion dans les forces de l’ordre. Au lieu d’écrire FLQ, on a écrit ALQ. C’est l’une des premières fois qu’on signait ALQ. Ce fut un méchant choc. On s’est emparé du gardien de nuit. On n’a fait de mal à personne. »

Prôner l’action directe

« Le but était de créer un impact. Ce n’était pas juste pour les armes. On s’emparait d’un manège militaire. C’était le gouvernement fédéral. La dimension symbolique était beaucoup plus importante que le fait qu’il y avait des armes. »

L’histoire se répète le 20 février lorsque l’ALQ s’attaque au 62e Régiment d’artillerie de campagne, à Shawinigan. « On a refait la même opération à Shawinigan. On a vidé le manège. Là-bas, c’était différent parce qu’on était loin de notre profit. On restait dans une commune au centre-ville de Montréal. On a transporté ça dans une camionnette qui était pleine à ras bord. »

Toujours indépendantiste

Ces vols l’ont amené en prison pendant près de deux ans. À la suite de cette période mouvementée, M. Nadon est retourné aux études, mais il a continué à héberger des felquistes chez lui à Montréal. Il a étudié en anthropologie et il est devenu ethnologue de formation.

« J’ai continué à militer, mais je ne voulais pas retourner en prison. J’ai toujours été indépendantiste et je le suis encore. »

Pour subvenir aux besoins de sa famille, M. Nadon a obtenu un poste dans la fonction publique fédérale où il a fait carrière jusqu’à devenir agent sénior pour le secrétariat d’État. Il était notamment responsable des citoyens autochtones sur l’ensemble du territoire québécois.

« Ce n’est pas paradoxal. Pas du tout. C’est nos taxes. C’est des services qui sont donnés ici. Que l’on fasse l’indépendance ou qu’on ne la fasse pas, ces services vont être donnés ici de toute façon. »

« Quand le gouvernement fédéral a rapatrié unilatéralement la Constitution, j’ai démissionné. Je m’occupais des citoyens autochtones et je suis Québécois, les deux groupes qui ont été mis de côté. Faque je l’ai pris personnel. »

Événement tragique

La même semaine où il a démissionné, M. Nadon a vécu le pire drame de sa vie, soit la perte de sa femme et de son fils, qui sont morts dans un accident de la route. C’est dans ce contexte que M. Nadon a quitté Montréal pour s’établir dans la région de Québec dans les années 1980.

Par la suite, il s’est impliqué dans sa communauté où il a été entre autres président de l’association des citoyens.

Un vol embarrassant pour les autorités

Photo courtoisie, Robert Côté

Le vol d’armes à la caserne des Fusiliers Mont-Royal a rappelé aux autorités que l’action du Front de libération du Québec était loin d’être terminée, malgré l’arrestation d’une vingtaine de personnes de la première vague, à la fin de juin 1963. Le maire de Montréal, Jean Drapeau, affirmait que la paix était de retour à Montréal.

« Comme M. Drapeau, on pensait bien que c’était fini, mais ce qu’on ne savait pas, c’est lorsqu’on emprisonne des chefs d’une organisation terroriste qui ont une notoriété, ça crée des héros pour inspirer la relève. C’est ça qui s’est produit le 30 janvier 1964 », a relaté le sergent-détective à la retraite Robert Côté, membre de l’escouade technique de la police de Montréal qui est intervenu sur les lieux à l’époque.

« Pour le ministère de la Défense, c’était assez embarrassant qu’une gang de jeunes juvéniles – on était adulte à 21 ans – réussissent à rentrer si facilement que ça dans la caserne militaire », a ajouté M. Côté.

La presque totalité des armes a été retrouvée le 5 mai de la même année dans un garage à Rosemont.