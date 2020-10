Un homme, sa maladie et ce qu’on en dit

La Maison-Blanche - le pouvoir présidentiel aux États-Unis - tourne autour d’une seule personne, le président. Assez évident. Pourtant avec Donald Trump, c’est encore plus le cas : tout part de lui et tout lui revient. Ce sera vide sans lui dans le Bureau ovale.

Un de nos plaisirs inavouables : les face à face avec le président. Peu de choses semblent lui plaire autant. En conférence de presse ou en mêlée spontanée, je ne l’ai jamais vu à court de mots sur un sujet, peu importe lequel.

Rien d’étonnant d’ailleurs à ce qu’on ne mentionne plus les briefings du département d’État ou du Pentagone. Ils sont devenus rares, et, de toute façon, ils risquaient, une fois sur deux, d’être contredits les jours subséquents par le président.

À preuve, les récentes déclarations du docteur Robert Redfield, directeur des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies, sur l’accès lointain à un vaccin contre la Covid ou encore celles de Christopher Wray, directeur du FBI, sur la nouvelle ingérence de la Russie dans l’élection présidentielle. Réactions de Donald Trump: ils ne savent pas de quoi ils parlent.

UNE PRÉSIDENCE DE MALADES

Parce que Trump est Trump et que nous nous trouvons à trente jours de l’élection présidentielle, casse-cou serait celui ou celle qui oserait prédire ce qui s’annonce. Cela dit, les 231 années de présidence américaine ont connu leur lot de leaders frappés d’incapacité : des cardiaques, des contaminés... et des tirés à bout portant.

Woodrow Wilson est un cas fascinant. Il a failli mourir de la « grippe espagnole » en pleines négociations de paix d’après-Première Guerre mondiale. Épuisé, on l’accuse de ne pas avoir eu la force de résister aux demandes du président français d’alors, Georges Clémenceau, qui exigeait des réparations exorbitantes à l’Allemagne. Vingt ans plus tard, Adolf Hitler exploitait ces rancœurs pour déclencher une nouvelle guerre. Méchante responsabilité.

Dwight Eisenhower a aussi de quoi faire jaser. Victime d’une crise cardiaque en 1955, il a passé sept semaines à l’hôpital. Défiant l’avis de ses médecins, il a été élu pour un second mandat, a été diagnostiqué et opéré pour la maladie de Crohn en 1956 avant de subir un AVC en 1957. Disons que les affaires de l’État ont passé un mauvais quart d’heure.

FLOUES, LA SANTÉ ET LA VÉRITÉ

L’histoire de James Garfield est à classer dans les films d’horreur. En 1881, assermenté depuis à peine quatre mois, il se trouvait dans une gare de Baltimore, lorsque Charles Guiteau a ouvert le feu dans sa direction.

Il aurait pu, dit-on, survivre à sa blessure, mais les médecins de la gare, bien intentionnés, ont aggravé son cas, en plongeant leurs doigts dans le trou laissé par la balle, en tentant de l’extraire. Garfield est mort deux mois plus tard dans d’affreuses souffrances.

Heureusement, on n’a pas à douter aujourd’hui de l’expertise des médecins de Donald Trump, mais on peut se méfier des bilans de ses porte-parole. Jongler avec la vérité sur la santé du président est un vieux sport aux États-Unis et je parie, à les connaître, que cette Maison-Blanche-ci jouera le jeu avec bonheur.

Des présidents frappés par la maladie... et le destin

John F. Kennedy (1961-1963)

Photo d'archives

Il souffrait de douleurs au dos chroniques, nécessitant un cocktail puissant de médicaments.

Dwight Eisenhower (1953-1961)

Il a subi une crise cardiaque en 1955, diagnostiquée au départ en indigestion.

Victime de la maladie de Crohn en 1956, puis d’un accident vasculaire cérébral en 1957.

Franklin D. Roosevelt (1933-1945)

Il a caché la gravité de sa polio tout au long de sa présidence de peur d’être perçu comme faible.

Woodrow Wilson (1913-1921)

Victime d’un AVC majeur en octobre 1919 dont il ne s’est jamais vraiment remis, c’est sa femme Edith qui a discrètement mené les affaires de l’État pendant les dix-sept derniers mois de sa présidence.

James Garfield (1881)

Il fut blessé par un tireur à Baltimore. Les médecins sur place l’ont infecté en tentant de retirer la balle avec leurs doigts.

William Harrison (1841)

Après avoir prononcé son discours d’assermentation — le plus long de l’histoire : une heure 45 minutes — sous une pluie froide sans chapeau ni manteau, il a développé un rhume qui s’est vite aggravé en pneumonie. Une trentaine de jours plus tard, il devenait le premier président à mourir en fonction.