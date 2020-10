240 nouvelles résidences en zone inondable au Saguenay

Plusieurs Saguenéens gardent encore de mauvais souvenirs du déluge du Saguenay de 1996, mais, aujourd’hui, certains propriétaires de la région ont l'impression de revivre d'une certaine façon ce cauchemar, alors que leur terrain est nouvellement considéré comme zone inondable.

Ce sont effectivement 240 propriétaires aux abords de la rivière Chicoutimi et du lac Kénogami qui apprendront dans les prochains jours que leur terrain est sera considéré comme une zone inondable.

La Ville de Saguenay est en discussion à ce sujet avec le Gouvernement du Québec depuis 2015. La Ville ne comprend pas pourquoi une telle décision est prise alors qu’aucun terrain n’a été inondé sur la rivière Chicoutimi depuis 1996.

Pour le conseiller municipal Michel Potvin, il s’agit d’une expropriation camouflée.

Les répercussions seront nombreuses pour les propriétaires : prix à la hausse des assurances, interdiction des permis de construction en zone inondable, vente presque impossible des résidences.

Les propriétaires rencontrés par TVA Nouvelles ne s’expliquent pas cette décision.

La Ville de Saguenay déposera une résolution au conseil municipal lundi soir afin de présenter un plan de gestion au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation et au ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques afin de développer une solution différente.