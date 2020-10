COUTURE, Christian



À l'hôpital l'Enfant-Jésus, le 28 septembre 2020, à l'âge de 64 ans, est décédé monsieur Christian Couture, époux de Lucie Dubé. Né à Québec le 16 avril 1956, il était le fils de feu Édouard Couture et feu Françoise Gaudreault. Merci à Yolande Aubé pour la place particulière qu'elle a occupée dans sa vie. Il demeurait à Québec, arrondissement Beauport. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Catherine (Dominic Larue), Isabelle (William Cloutier), Mylène (Julien Ouellet); ses petits-enfants: Juliette, James, Arthur, feu Logan; sa belle-sœur Danielle; ses beaux-frères: Denis Dubé (Diane Thibeault), Richard Dubé (Marie-France Gauthier), Stéphane Dubé (Line Dumontier); sa belle-mère Christiane Dubé (feu Mathieu Dubé), ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines, neveux et nièces et ami(e)s.Les cendres seront déposées par la suite au Cimetière St-Ignace-de-Loyola. Merci à ses amis et compagnons de travail qui lui étaient chers. Merci au personnel du département et de la clinique externe d'hémato-oncologie, ainsi que Dre Christine Dermers et Dr Marc-Etienne Beaudet. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation du CHU de Québec (site : www.fondationduchudequebec.org, Tél.: 418-525-4385) ou à Myélome Canada (site : www.myeloma.ca, Tél. : 1-888-798-5771) ou par un don de sang à Héma-Québec (site: www.hema-quebec.qc.ca, Tél.: 1-888-666-4362). Les funérailles sont sous la direction de