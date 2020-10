FERLAND, Claude



Au Centre d'hébergement Côté Jardins, le 29 septembre 2020, à l'âge de 54 ans, est décédé monsieur Claude Ferland, fils de feu madame Florence Young et de feu monsieur Philippe Ferland. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil ses enfants: Jonathan (Laurie Hamelin) et Stéphanie (Keven Lortie); ainsi que la mère de ses enfants: Marie-Claude Paquet; ses frères et sœurs: Cécile (Richard Gosselin), Huguette, Ernest, Albert, Roland, Roger, Colette, Mireille (Gaetan St-Germain), feu Fernande, feu André; ses neveux et nièces: Nathalie, Clément, Cindy, Styve, Jimmy, Tommy, Marie-Philippe, Florence, Steve, Keven, André, Jason, Stéphane, Robert, Richard junior, Sandra, Bianka, Mélissa, Gaetan junior, Jean-Philippe, Jean-Marcel, Jennifer, Elsa et Nadia, ainsi que ses petits-neveux et petites- nièces, autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9 h à 11 h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Pierre-aux-Liens. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société québécoise de la schizophrénie, tél.: 1 514 251-4125 ou 1 866 888-2323, site web : www.schizophrenie.qc.ca