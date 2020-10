Baisse des émissions de l'incinérateur

Pour la première fois depuis des décennies, un des fours de l'incinérateur de Québec a démarré sans dépasser les normes d'émission polluante dans l'atmosphère.

«La Ville de Québec informe la population que la dernière campagne d’échantillonnage à l’incinérateur, réalisée en juin dernier par la firme Consulair, a donné des résultats conformes aux normes exigées par le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques pour le four 1. Ce four a fait l’objet de travaux majeurs dernièrement», a confirmé la municipalité, lundi, par communiqué.

Le four numéro un est en effet maintenant équipé de filtres au charbon et de brûleurs au gaz. Cela permet une élimination plus efficace des émissions polluantes qui s'échappent des feux qui brûlent les déchets. À la suite de la première campagne d’échantillonnage menée après l'installation et le calibrage des nouveaux équipements, «les résultats indiquent que les émissions respectent les normes de tous les paramètres réglementaires, incluant le monoxyde de carbone», indique la Ville. Le mercure, les dioxines et le furanne sont aussi inférieurs aux normes.



La conseillère responsable de l'Environnement, Suzanne Verreault, ainsi que le maire de Québec, Régis Labeaume, se sont réjouis de cette nouvelle. «C'est la première fois depuis 30 ou 40 ans qu'il n'y a pas de dépassement [de normes] sur le monoxyde de carbone sur un four en démarrage», a affirmé Mme Verreault, qui a souligné que cette nouvelle est «prometteuse pour l'avenir».

Le maire a salué le travail des équipes qui ont travaillé sur le dossier. «C'est assez extraordinaire. C'est formidable ce qui se passe. Après autant d'années, après avoir autant cherché, après avoir repris l'incinérateur en main. On a trouvé nos solutions. Ce que Suzanne annonce, c'est une excellente nouvelle.»

D'ici la fin de l'année, les quatre fours de l'incinérateur seront équipés des brûleurs au gaz.